Mlada teniserka Delila Salkić predstavlja BiH na regionalnom takmičenju

Mladi teniseri Delila Salkić i Benjamin Demirović iz Tuzle predstavljat će našu zemlju na regionalnom takmičenju Sportske igre mladih u Splitu.

Dok od trenera dobija upute za nove pokrete, Delila razmišlja o narednom takmičenju. Ono je čeka za mjesec u Splitu kada je regionalno finale Sportskih igara mladih. Sa kolegom iz Teniskog kluba ”Sloboda” Benjaminom Demirovićem ostvarila je plasman na ovo takmičenje jer su pobjednici na nivou BiH.

”Napravili smo dogovor da zajedno idemo u Split i da igramo što bolje mečeve. Dala sam sve od sebe, najviše sam se iznenadila kada sam igrala sa djevojčicom koja je tri godine starija od mene, dala sam sve od sebe, igrala sam najbolje što mogu i rezultati su se pokazali”, navodi Delila.

Vjeruje da će isti rezultat imati i u Splitu. U teniskim vodama je već sedam godina a ljubav prema ovom sportu naslijedila je od djeda, koji je imao vrhunske rezultate u mladosti. On joj je uz roditelje, najveća podrška. Tenis joj je, priča nam, trenutno najveća ljubav i okupacija. Ima i svog idola.

”Najviše volim poslije napornog dana u školi da se opustim igrajući tenis. Moj idol je Donna Vekić i najviše volim njen način i stil igre. Igrala sam turnire u svim gradovima u BiH, jedan van države i to u Srbiji a moj najjači turnir je bio masters na koji ide osam najboljih djevojčica”, ističe Delila.

Uz one uspješne turnire, bilo je i poraza. No, to Delili ne predstavlja problem, jer je kaže, uvijek optimistična. To joj je vrlina, kao i svih uspješnih tenisera, smatraju njeni treneri.

”Sa Delilom radim otprilike dvije-tri godine, ona se trenutno vodi u trenažnom procesu takmičara, mogu reći da je izuzetno vrijedna i marljiva djevojčica i prikazuje odlične rezultate sa svojim trudom i radom. Nama trenerima predstavlja izuzetno zadovoljstvo i satisfakciju samim tim što radimo s njom, što smo joj mi treneri, vidjeti koliki je napredak do sada, imam osjećaj da je ovo samo početak onoga što će nam ona pružiti u budućnosti”, ističe trener Emir Bećirović.

U njenu uspješnu budućnost i karijeru vjeruje i trenerica Nina Alibalić, koja je karijeru gradila i van granica domovine, u dalekoj Australiji. Nastupala je pod zastavom te zemlje na turnirima širom svijeta. Sada svoje znanje i vještine prenosi na mlade naraštaje u Tuzli, među kojima je i Delila.

”Radimo nekih tri mjeseca i vidim njen napredak, rad i trud se isplatio, kako u trenažnim procesima, tako i sa mnom, kao i ostalim trenerima. Nedavno sam postala trenerica, izuzetno je zanimljivo, spoznajem neke stvari koje nisam znala ni kao igračica, svakako da je lijepo prenijeti svoje iskustvo i pokušati pomoći mladim igračima, kao što su i meni pomagali stariji treneri i igrači s iskustvom”, navodi trenerica Alibalić.

Uslovi u kojima mladi treniraju su kao i u drugim zemljama. Problem je finansiranje jer je, kako i sami igrači, treneri i roditelji kažu, tenis skup sport. Nadati se da će Delilin talenat prepoznati nadležne institucije i finansijeri, kako bi trnoviti put do trona bio bar malo lakši.