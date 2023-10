Mladi bh. fudbaleri golom u sudijskoj nadoknadi poraženi od Francuske

U-21 reprezentativci Bosne i Hercegovine u fudbalu poraženi su sinoć na „Grbavici“ rezultatom 2:1 od Francuske u svom trećem meču okviru kvalifikacija za EURO 2025.

Imali su gosti u uvodnim minutama dvije odlične šanse, preko Wahia, a zatim i Cherkia, ali nije bilo promjene rezultata. Naša selekcija je uzvratila u 11` preko Muharemovića, koji je zahvatio loptu poslije prekida, ali nije bio precizan. U 23` odličnu kontru nije iskoristio Čavić jer je neuspješno pokušao iz daljine ugrozi golmana gostiju. Mladi “Zmajevi“ dolaze do vođstva. Igrao se 28` kada Bašić dolazi do lopte na svojoj polovini, sjajno vuče naprijed, zatim dugom loptom upošljava Bristrića koji je izdržao duel sa stoperima gostiju i iz drugog pokušaja savladao Restesa, za 1:0. Međutim, brzo je stigao odgovor gostiju, u 32` lopta uz malo sreće dolazi do Merlina koji sa lijeve strane šalje loptu za Cherkia na peterac, a napadač Lyona pogađa za 1:1. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika

U drugom poluvremenu opet je Cherki bio najopasniji po naš gol, a u 63` njegov šut sa distance sjajno brani Šahinović. Deset minuta kasnije još jedna velika prilika za goste, Sildillia probija po desnoj strani, ali na njegov ubačaj na drugoj stativi zamalo kasni Kalimuendo. I kada se očekivalo da će naši momci izdržati do kraja i uzeti veliki bod, izabranici Thierrya Henrya dolaze do pogotka u 2` sudijske nadoknade. Uspio je Tel da prođe po desnoj strani i uputi centaršut ka drugoj stativi, ovog puta Kalimuendo na pravom mjestu i pogađa za konačnih 1:2. Na kraju zaslužena pobjeda Francuske, ali ostaje žal što hrabra igra naših izabranika nije nagrađena bar jednim bodom.

Svoje viđenje same utakmice iznio je naš selektor Igor Janković:

“Od početka smo se odlučili za nešto defanzivniju igru i da pokušamo da zaprijetimo iz polukontri i kontri. U video analizama protivnika smo vidjeli da tu ima dosta prostora i u prvom poluvremenu smo stvorili 3-4 opasne situacije. Treba biti realan, imali smo rezultat u igri sve do sudijske nadoknade. Prije svega mi je žao ovih momaka što nismo uspjeli da izdržimo do kraja, jer su odigrali jedan zaista kvalitetan meč.“

Janković je još dodao:

„Mi smo reprezentacija u stvaranju, mlađi smo po dvije godine od ostalih selekcija. Francuska je velesila, ekipa koja je jedan od favorita za osvajanje evropskog prvenstva i ekipa koja vrijedi 4-5 puta više od naše „A“ selekcije. Imaju dosta veću širinu u sastavu. U drugom poluvremenu su ulazili igrači koji vrijede 30-40 miliona evra, dok su kod nas na teren morali mlađi igrači sa manjom minutažom. Na kraju su se radovali kao da su osvojili prvenstvo, što znači da smo „skupo prodali kožu“ i odigrali kvalitetan susret. Nadam se da će u narednim susretima „fortuna“ biti na našoj strani.”

Bosna i Hercegovina – Francuska 1:2 (1:1)

Izvor: RTV Slon/ FS BiH