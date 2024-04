Mladi BiH za čist zrak: Obećana izrada Plana za smanjenje zagađenja zraka u TK

Posljednjih pet godina, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona aktivno radi na smanjenju zagađenosti zraka kroz projekte energetske učinkovitosti. To podrazumijeva subvencije za nabavku peći na pelet, utopljavanje objekata, ugradnju toplotnih pumpi. Iz ovog Ministarstva tvrde da takve mjere, već daju rezultate.

”Mogu reći da mi zadnjih godina imamo smanjenje zagađenosti zraka, što pokazuje naših pet stanica za mjerenje zagađenosti zraka, ne samo u Tuzli, imamo i u Lukavcu, Živinicama i jednu mobilnu. Možemo reći da posebno u Tuzli imamo rezultate da je smanjena zagađenost zraka”, navodi Goran Mišić, pomoćnik ministra prostornog uređenja i zaštite okoline TK.

Mjere za smanjenje aerozagađenja provode i općine i gradovi, ali i federalni nivo vlasti. No, u federalnom ministarstvu su svjesni da ono što je do sada urađeno, nije dovoljno. Zakonodavni okvir u ovoj oblasti je dobar, od uređenih pravila za djelovanje u slučajevima kršenja propisa do ulaganja i provedbe mjera, ali prema riječima pomoćnika federalnog ministra za okoliš i dalje ima kočnica.

”Problem imamo sa provođenjem. U obračunu za narednih 10 godina, jer smo uradili i Strategiju, za oblast okoliša treba 11 milijardi maraka, najviše vuče oblast problematike upravljanja vodama, upravljanje otpadom, posebno komunalnim i ono što se veže za cirkularnu ekonomiju, te je onda problematika kvaliteta zraka tu vrlo značajna”, kaže Mehmed Cero, pomoćnik ministra za okoliš FBiH.

Značajni su i projekti nevladinog sektora za smanjenje zagađenosti zraka. Centar za ekologiju i energiju Tuzla provodi projekat ”Mladi BiH za čist zrak” u 10 škola, u okviru koga podstiču mlade da razmišljaju o zagađenom zraku i štetnom djelovanju na zdravlje stanovništva.

”Ono što je evidentno i interesantno je da su uspjeli podići svijest svih učenika i uposlenika u ovih 10 škola. Zajedno sa aktivistima iz tih škola, izlazili su u lokalnu zajednicu, na ulicama tih gradova su animirali građane, skretali pažnju na zagađenje zraka, uz dijeljenje promotivnog materijala i led sijalica su razgovarali o mogućim rješenjima”, ističe Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

Rješenja za čist zrak, mladi su predstavili na konferenciji u Tuzli, ali i prenijeli šta su do sada naučili o ovoj tematici, što će primjenjivati svakodnevno.

”Neki od naših ciljeva bili su poticanje lokalnih vlasti i institucija na konkretno djelovanje u vlastitom gradu, a naš glavni cilj je očuvati i održati ljepšu i bolju budućnost”, naglašava Irma Alimanović, učenica Gimnazije Živinice.

Djelovanja u Tuzlanskom kantonu će biti, pa su mladi zadovoljni. U resornom ministarstvu su im obećali da će do kraja godine biti izrađen Akcioni plan za smanjenje zagađenja zraka u onim sredinima gdje problem postoji.