Mladi Zmajevi porazom završili kvalifikacije

U-21 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je jučer na stadionu „Grbavica“ u Sarajevu od Kipra sa 1:3 u susretu posljednjeg kola grupe H kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Utakmicu su pratili selektor „A“ reprezentacije Sergej Barbarez, sportski direktor Emir Spahić i njihovi saradnici Saša Papac, Ninoslav Milenković i Kenan Hasagić, kao i generalni sekretar NS/FS BiH Adnan Džemidžić.

Prvo poluvrijeme proteklo je u izjednačenoj igri između dva kaznena prostora, bez prilika za postizanje pogotka sve do 44’. Tad se Muhamed Buljubašić oslobodio čuvara i sa ivice kaznenog prostora precizno šutirao za prednost mladih Zmajeva. Samo minut nakon toga priliku su imali i Kiprani, ali je Nicolas Koutsakos pogodio prečku. U 2’ minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena gosti oduzimaju loptu bh. defanzivcima i Koutsakos ovog puta pogađa mrežu za 1:1.

Drugo poluvrijeme bolje otvara selekcija Kipra i već u 47’ Giannis Satsias šalje loptu iza leđa Luke Damjanovića za 1:2. Isti igrač 20 minuta poslije postiže treći gol za gostujući tim. Mlada selekcija Bosne i Hercegovine je utakmicu završila sa 10 igrača jer je Admir Bristrić u 79’ zbog prekršaja dobio drugi žuti karton.

Nakon utakmice selektor Vinko Marinović je izjavio:

„Nažalost, doživjeli smo poraz. Uspjeli smo na vrijeme da dođemo do prednosti i dobro smo igrali do tog momenta. Poslije toga smo odmah jednom greškom dozvolili protivniku da se vrati u igru. I ostala dva gola su došla nakon kardinalnih grešaka. Kipar je to iskoristio i došao do pobjede.“

Defanzivac Rijad Smajić je rekao:

„Očekivali smo danas pobjedu i željeli smo da osvojimo ta tri boda. Međutim, napravili smo tri individualne greške i na kraju smo poraženi. Imali smo želju, ali smo igrali previše na „duge lopte“. To nije bio naš cilj. Moramo priznati da je i protivnik igrao kvalitetno i kaznio sve naše propuste.“