Musa: Epidemiološka situacija u FBiH bolja, ali i dalje traži oprez

Epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je bolja nego na početku trećeg vala epidemije COVID-a 19, ali i dalje iziskuje oprez.

To je kazao član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Sanjin Musa na desetoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, koja je u toku, a prva tačka dnevnog reda su informacije o epidemiološkoj situaciji u FBiH u više perioda, počev od 22. februara do 12. aprila. Uporedo s tim informacijama, delegatima su predočene mjere i preporuke Kriznog štaba za navedene intervale.

Musa je podsjetio da je tokom trećeg vala epidemije rast broja novozaraženih počeo sredinom februara, kada je u Kantonu Sarajevu bio četiri puta veći od prosjeka u Federaciji.

Sve je rezultiralo restriktivnijim epidemiološkim mjerama, a osmog marta dovelo do zatvaranja škola i ugostiteljskih objekata te uvođenja policijskog sata od 21 sat uveče.

Vrhunac trećeg vala je bio u zadnjoj sedmici marta i počeo da jenjava početkom aprila, pa je 21. dana aprila bilo za 21 posto manje novih infekcija, da bi tokom jučerašnjeg dana incidenca novih obolijevanja iznosila 134 na 100.000 stanovnika.

Iako su brojke povoljnije, i dalje su zabrinjavajuće te iziskuju dosljedno poštivanje svih epidemioloških mjera, zaključio je Musa.

U delegatskoj raspravi koja je uslijedila nakon njegovog izlaganja, Elmedin Konaković, Zvonko Marić i Aner Žuljević su optužili politiku da ona diktira struci upravljanje epidemiološkom situacijom vodeći se drugim interesima a ne potrebama građana. Jedna od posljedica takvog stava i neujednačenosti mjera, po Žuljevićevim riječima, bila je, primjerice, ‘turneja virusa’ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nakon pooštravanja mjera u Kantonu Sarajevo.

Na ovoj sjednici je problematizirana i nabavka vakcina te su postavljena pitanja kada će doći do masovnije isporuke kako bi se Federacija približila ‘imunitetu krda’ kao jedinom efikasnom načinu za pobjedu nad epidemijom.

Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda, kazao je i da svi mi kao pojedinci moramo voditi računa o ponašanju tokom epidemije budući da predstoje prvomajski, vaskršnji i bajramski blagdani.

– Okanimo se politike o koroni, hajde da više razgovaramo sa sunarodnicima, građanima, prijateljima. Mislim da će to dovesti do manjeg broja pacijenata u bolnicama – rekao je Martinović i dodao – da su kojim slučajem, u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji, uvedene restriktivne mjere poput onih u Njemačkoj i Austriji, to bi sigurno dovelo do masovnih demonstracija.

Kad je riječ o direktnoj nabavci vakcina putem COVAX mehanizma, Martinović ističe da je Bosna i Hercegovina uplatila novac za veliki broj doza, ali da jednostavno nije imala potrebnu snagu u novonastaloj situaciji na tržištu vakcina među jačim ‘konkurentima’.