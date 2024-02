Muzaferija: Napokon sam pokazala da dobro skijam da mogu parirati najboljim

Najbolja bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija osvojila je četvrto mjesto na današnjoj utrci spusta Svjetskog kupa u švicarskoj Crans Montani. Dvadesetčetvrogodišnja Visočanka ovim plasmanom ostvarila je rezultat karijere i najveći uspjeh u historiji bh. skijanja.

”Drago mi je da sam napokon pokazala da dobro skijam da mogu parirati najboljim. Danas sam definitivno bila jako blizu podijuma, to jest jedanaest stotinki. Nažalost to sam izgubila u zadnjem dijelu staze. Međutim svejedno sam sretna i mislim da je ovo samo početak mojih dobrih rezultata u mojoj karijeri i nadam se da će ovaj rezultat pomoći da se nešto promjeni u Bosni i Hercegovni po pitanju zimskih sportova i da će nas biti još više na samom startu. Hvala vam što navijate za mene i pratite me i sutra”, izjavila je Muzaferija nakon današnje utrke spusta u Crans Montani.

Najbolja bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija nakon osvajanja četvrtog mjesta u sedmoj spust utrci sezone Svjetskog kupa u švicarskoj Crans Montani u ukupnom poretku u toj disciplini zauzima 23. mjesto sa 69 bodova.