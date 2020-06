Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt održan međunarodni naučni skup o evropskim integracijama

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet ”Kallos” Tuzla bili su domaćini osmog međunarodnog naučnog skupa ”Evropske i euroazijske integracije – prednosti i nedostaci” koji je okupio učesnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Austrije i Njemačke. Ovaj naučni skup je prerastao u tradiciju, a svake godine su različite teme.

”Imamo 132 pisana rada, 222 naučnika ili autora su pisali radove. Nažalost, samo su četiri zemlje prisutne, Njemačka, Austrija, Srbija i BiH, ostali iz objektivnih razloga, zbog pandemije, nisu mogli doći ili nisu bili pušteni u BiH”, naveo je akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, organizator naučnog skupa.

Na naučni skup su trebali doći i učesnici, iz naprimjer Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Portugala, Pakistana, Katara. Međutim, to nije spriječilo organizatore da i ovaj događaj bude organizovan na najvišem nivou. Prilikom dolaska i boravka u prostorijama Evropskog univerziteta Brčko distrikt, učesnici su se morali pridržavati propisanih higijensko-epidemioloških mjera. Radovi koji su ove godine pristigli na skup su pisani o temi prednosti i nedostaci evropskih ili euroazijskih integracija, a napisana su različita mišljenja.

”Svako će moći, čitajući radove da se opredijeli, da utvrdi svoje mišljenje ili da prihvati neko drugo mišljenje, to je na onima koji budu čitali naučne radove”, kazao je prof. dr. Stanković.

Akademik Mirko Pejanović učestvovao je na ovom međunarodnom skupu sa temom o pretpostavkama za ubrzavanje integracija BiH u Evropsku uniju. Osvrnuo se u svom govoru na ono što je urađeno u BiH po pitanju evropskih integracija u ranijim godinama, zatim onome što se dešava trenutno, te u kom procesu je BiH na putu ka Evropskoj uniji.

”Zašto sam odabrao ovu temu? Zato što je BiH kao jedna od država u današnjoj Evropi, odnosno na Zapadnom Balkanu došla na posljednje mjesto u odvijanju integracijskog i evropskog procesa. U samom kraju te moje studije, zagovaram dvije vrste pretpostavki za ubrzanje integracija BiH u Evropsku uniju. Jedna je vanjska, ona se tiče uloge specijalnog predstavnika EU u BiH. A unutrašnje pretpostavke su u sljedećem, prva je u ovoj volji građana da žele u EU, a druga je u kulturološkom aspektu”, kaže akademik prof. dr. Mirko Pejanović, učesnik naučnog skupa.

Profesor Pejanović naveo je da je u ovom procesu integracija, BiH skoro na posljednjem mjestu, jer su i Sjeverna Makedonija i Albanija dobile poziv za pregovore za pristupanje Evropskoj uniji.

Profesor iz Austrije naveo je da mnoge evropske zemlje nisu dostigle ono što bi trebale u 21. vijeku, kada je u pitanju pogled na zemlje koje nisu članice Evropske unije trenutno. Navodi da to nije slučaj sa Austrijom.

”Zadatak Austrije je da sada kaže to nije jedan poklon da bi oni došli u Evropsku uniju, oni imaju pravo na to, oni su jedan dio Evrope. BiH je nekada bila provincija Austrougarske monarhije, ovdje ima kultura, arhitektura, medicina, sve to postoji”, ističe akademik prof. dr. Wolfgang Rohrbach, učenik naučnog skupa

Na skupu su se čuli različiti stavovi i mišljenja, te ono što BiH i zemlje Zapadnog Balkana mogu i trebaju činiti na putu na EU. Naredne godine Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet ”Kallos” Tuzla organizovat će također međunarodni naučni skup, ali posvećen drugoj temi. Organizatori vjeruju da će učestvovati veliki broj autora i naučnika.