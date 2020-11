Najavljena izgradnja Urgentnog centra u sklopu UKC-a Tuzla

U blizini Klinike za hirurgiju bit će izgrađen Urgentni centar u vrijednosti od 20 miliona KM. Danas je to najavio menadžment UKC-a Tuzla. No, brojni su koraci do realizacije ovako značajnog i kompleksnog projekta. Plan izgradnje sada je upućen Vladi TK, a nakon što Vlada da svoju podršku bit će formirana radna grupa. Obzirom na sve to, menadžment UKC-a očekuje da će krajem naredne godine biti raspisan javni poziv za potencijalne investitore.

”Vrijeme je da napravimo sistem kada pacijent dođe da njemu medicinski profesionalci prilaze i da se na jednom mjestu bez lutanja u adekvatnom prostoru rješava zdravstveni problem pacijenta na jednom mjestu. Još prije nekoliko mjeseci smo ovo pokrenuli i kod Vlade i oni su jako zainteresovani, a već je nekoliko investitora na vrlo ozbiljan način pokazalo da želi da se uključi u ovaj projekat,” rekao je Vahid Jusufović, direktor JZU UKC Tuzla.

Tako bi ovaj projekat bio realizovan po modelu javno – privatnog partnerstva; njegovu realizaciju direktor očekuje u naredne dvije godine. Urgentni centar će, prema projektnom planu, imati tri operacione sale, dok će u ovom prostoru biti smještena i centralna apoteka.

Podignuti nivo medicinske zaštite

”Uglavnom je prostor podijeljen tako da imamo hirurški dio, ambulante za pregled, operacione sale, u obzir dolaze i hitne procedure, bronhoskopije, strana tijela, endoskopski pregledi, itd. Na drugoj strani su hitna neurološka stanja i hitna internistička stanja. Uglavnom, sve ono što se radi u hitnom programu prijemnih ambulanti to bi se radilo na jednom mjestu,” objasnio je Šekib Umihanić, pomoćnik direktora UKC-a Tuzla za medicinska pitanja, dok Damir Tucaković, inžinjer arhitekture dodaje:”Rješavamo smještaj 20-22 kreveta za intenzivno liječenje pacijenata čime bismo duplirali svoje kapacitete. Rad na ovom projektu zahtijeva impute medicinske tehnologije kojom bi se definisali ne samo prostori nego i procesi. Nama je bitno da imamo pravilan put pacijenta, ono što je definisano medicinskom tehnologijom.”

Realizacija projekta je znatno olakšana činjenicom da je zemljište u vlasništvu kantona dato na korištenje UKC-u Tuzla, te ne postoje problemi imovinsko-pravne prirode. U blizini Urgentnog centra planiran je i parking od 100 mjesta. Kada centar bude izgrađen, poručeno je danas, medicinska zaštita će biti podignuta na znatno viši nivo.