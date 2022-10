Nakon 100 posto prebrojanih glasova: Ko će činiti većinu u Skupštini TK?

Nakon 22 dana od održavanja Općih izbora Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Utvrđeni su rezultati za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, Stranka demokratske akcije je prva i osvojila je 60 hiljada 814 glasa, i tako u Skupštini TK obezbjedila 13 mandata.

“Ono što smo govorili da ćemo preći 60 hiljada glasova, tako je i završilo. Dakle dobili smo široku podršku građana TK. To je 13 mandata i to jeznačajn porast u odnosu na prošle izbore, a građani su prepoznali ono što smo radili unazada naročito što smo radili sa novom vladom Irfana Halilagića unazad osam mjeseci”. rekao je Fahrudin Skopljak, predsjednik Kantonalnog odobra SDA.

Iza ove stranke, kao opozicija je Socijaldemokratska partija sa osvojenih 37 hiljada 189 glasova i u Skupštini TK ima osvojenih osam mandata. Demokratska fronta osvojila je 20.748 odnosno četiri mandata, Pokret demokratske akcije 16.153 odnosno tri mandata, Stranka za BiH osvojila je dva mandata koliko je osvojila i Narod i pravda kao i Socijaldemokrate BiH dok je jedan mandat osvojila Naša stranka. Na poziv Stranke demokratske akcije (SDA) u petak su u Tuzli održani pregovori o formiranju nove parlamentarne većine u Tuzlanskom kantonu.

“Da ova koalicija je bila do izbora i brojala je 19 ruku, i da je to nakon izbora 21 ruka. Mi smo razgovarali sa koalicionim partnerima, dakle DF, SBiH i SD, i u ovom momentu mogu reći da stranke okupljenje oko SDA imaju većinu u Skupštini TK, a koji broj ruku to ćemo vidjeti, vjerovatno u ovoj sedmici ćemo znati bliže da li u ovom kapacitetu ili nekon drugom, ali u ovom momentu imamo većinu.“ dodao je Skopljak

Kada je u pitanju Stranka za BiH, kako tvrde ostvarili su bolji rezultat u broju glasova, ali ne i u broju mandata u odnosu na prošli izborni ciklus. U narednom periodu očekuje ih niz sastanka sa vodećom strankon kako bi se formirala Zakonodavna vlast u TK.

„Mislim da su ti sastanci bili konsultativne prirode. Stranka je formirala pregovarački tim i on će u narednom periodu obaviti dodatne konsultacije sa svim političkim strankama i onda će izvjestititi Predsjedništvo i ono će donijet odluku o potencijalnim koalicijama. U ovom momentu nemam zvaničan stav, Predsjedništvo Stranke za BiH će donijeti jedinstveni stav i u ovom momentu stranka je otvorena za razgovor sa svima“ naglasio je Mirnes Gušić, predsjednik Kantonalnog vijeća Stranke za BiH.

Najviše glasova kada je riječ Parlamentarnoj skupštini FBiH osvojila je SDA koja će imat će 26 mandata odnosno 21 redovni i pet kompenzacijskih mandata. Slijedi SDP sa 15 mandata od čega 11 redovnih i četiri kompenzacijska mandata. Mandate u Parlamentarnoj skupštini FBiH osvojili su i Hrvatska demokratska zajednica, Demokratska fronta, Narod i Pravda, Naša stranka, Stranka Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine kao i Stranka za Bosnu i Hercegovinu.

Nakon sto posto prebrojanih glasova iz Federacije BiH za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH najviše glasova dobila je SDA. Ova stranka će u PD PSBiH iz FBiH imati osam zastupnika, od čega jedan kompenzacijski mandat. Drugi po broju glasova, ali ne i mandata je HDZ BiH sa četiri zastupnička mjesta, odnosno tri redovna i jedan kompenzacijski mandata. Treći po broju glasova, ali drugi po broju mandata je SDP sa pet mandata. Demokratska fronta je osvojila tri mandata, a isto mandata pripast će i Narodu i pravdi, dok će po dva mandata imati Naša stranka, te Narodni evropski savez. Jedan mandat će imati i stranka BHI – Kasumović Fuad.

Tačan broj mandata na raznim nivoima bit će poznati 2. novembra kada će CIK objavili i zvanične rezultate. Na Općim izborima održanim drugog oktobra pravo glasa imalo je 3.368.666 birača, a o tome ko će činiti vlast na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima u naredne četiri godine odlučilo je tek 50 posto građana.