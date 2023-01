Narednih dana oblačno sa kišom i snijegom

U ponedjeljak, 30. januara, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 2, a dnevna od 1 do 5, na jugu zemlje do 9 stepeni.

U utorak, 31. januara, u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili susnježicom u nižim i snijegom u višim područjima. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 9 stepeni.

U srijedu, 1. februara, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U kasnim večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na krajnjem sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 3, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 10 stepeni.

U četvrtak, 2. februara, uglavnom pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Padavine većinom poslijepodne. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.