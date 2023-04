Narednih dana sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu zemlje do 23 stepena

U Bosni i Hercegovini u petak, 21. aprila, će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana se očekuju slabi lokalni pljuskovi, moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena.

U subotu, 22. aprila, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Tokom noći na nedjelju vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni, a najviša dnevna između 15 i 21, na jugu zemlje do 23 stepena.

U nedjelju, 23.aprila, sunčanije prijepodne. U drugom dijelu dana se očekuje povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim satima su mogući slabi lokalni pljuskovi u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23 stepena.

U ponedjeljak, 24. aprila, pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12 stepeni, najviša dnevna između 13 i 19 stepeni, saopćeno je iz FHMZBiH.