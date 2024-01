Narednog mjeseca tender za prvu fazu izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli?

Do 1. marta trebao bi biti raspisan tender za prvu fazu izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli. Potvrđeno je to prilikom prezentacije ovog projekta krajem prošle godine.

U prvoj fazi predviđena je gradnja objekta za četiri fakulteta, Filozofski, Ekonomski, Edukacijsko-rehabilitacijski i Pravni. Novac je osiguran.

”Nalazimo se na korak do izgradnje, dobili smo urbanističku saglasnost za prva četiri objekta. Zadnja dokumentacija odnosno glavni projekat završava se do 20. janaura, čime stičemo uslove da predamo za građevinsku dozvolu. Paralelno pripremamo tender za izvođenje radova na prvom objektu. Naša želja je da taj tender raspišemo do 1. marta odnosno u februaru. Time smo došli na korak do izgradnje. Ja se nadam da će ta tenderska procedura proteći uspješno”, navodi prof. dr. Damir Zenunović, voditelj Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli.