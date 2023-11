Nastavlja se kišni period, izdato i upozorenje zbog obilnih padavina

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. U višim područjima i na planinama snijeg i susnježica. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatrura od 2 do 8, na jugu do 13 °C.

Na snazi je i upozorenje zbog padavina:

“Regija Tuzla 22.11.2023. od: 00:00 do: 23:59

Akumulirana količina padavina 15-25 litara po metru kvadratnom. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode” – saopćeno je iz FHMZ.