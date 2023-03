Nastavljena sanacija pješačkih mostova u Tuzli

Grad Tuzla nastavlja sa izvođenjem radova na sanaciji šest pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli.

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić danas je obišao radove na sanaciji pješačkog mosta kod JU Mješovita srednja mašinska škola, koji su u završnoj fazi. Tim povodom istakao je važnost izgradnje i sanacije postojećih mostova, koji su od velikog značaja za naše građane koji se kreću u ovim dijelovima grada.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nastavlja sa izvođenjem radova na sanaciji pješačkih mostova preko rijeke Jale. Sanacija se radi sukcesivno, te je završena na lokaciji kod Tehnološkog fakulteta u Tuzli, u završnoj fazi je most kod Mašinske škole, a pokrenute su aktivnosti na izvođenju radova na pješačkom mostu kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Naredne tri lokacije koje su obuhvaćene ovim projektom, sanacije pješačkih mostova su: most kod JU Dom penzionera Tuzla, most kod TC Mercator i most koji spaja naselja Bulevar i Stupine. O terminima izvođenja radova sanacije građani će biti blagovremeno informisani.

Radovi na sanciji mosta kod Zavoda zdravstvenog osiguranja su počeli danas. Za vrijeme izvođenja radova prelaz preko mosta će biti u potpunosti zabranjen.

Mole se građani da do okončanja radova koriste druge prelaze preko rijeke Jale i ne ometaju izvođenje radova. O terminima izvođenja radova sanacije ostalih pješačkih mostova građani će biti blagovremeno informisani, navode iz Službe.