Nestabilno vrijeme i nepovoljna biometeorološka prognoza

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Bosni su lokalno moguće intenzivnije padavine. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

Biometeorološke prilike pogoršaće se u odnosu na proteklih par dana. Nestabilno vrijeme, praćeno mjestimično i jačim padavinama, kod većine osoba će uzrokovati lošije raspoloženje. Moguće su i reakcije u vidu reumatskih bolova, dekoncentracije, nesanice. Temperature zraka neće značajnije oscilirati, sa svježijim jutrom i umjerenim porastom danju, pretežno će biti u okviru uobičajenih. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.