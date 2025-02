Osobe koje u narednom periodu ostanu bez posla, a ne svojom krivicom, mogu očekivati veći iznos naknade za nezaposlene u Federaciji BiH. Razlog tome je povećanje minimalne plate na 1000 KM, što će dovesti do rasta prosječne plate, od koje direktno zavisi visina novčane naknade za nezaposlene.

Prema novom Nacrtu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, naknada iznosi 40% prosječne neto plate isplaćene u FBiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa.

Trajanje naknade zavisi od radnog staža, pri čemu osobe sa najmanje osam mjeseci staža imaju pravo na dva mjeseca naknade, dok oni sa preko 35 godina staža mogu primati naknadu do 24 mjeseca.

Nezaposlene osobe koje imaju pravo na naknadu mogu zatražiti isplatu jednokratnog iznosa ukoliko planiraju pokrenuti vlastiti biznis, ali se u tom slučaju ne mogu ponovo prijaviti na službu za zapošljavanje prije isteka perioda na koji bi im inače bila isplaćivana naknada.

Kako bi ostvarila pravo na naknadu, osoba mora podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, uz mogućnost produženja roka u opravdanim slučajevima. Također, nezaposlenima se osigurava zdravstveno osiguranje, a penzijsko i invalidsko osiguranje za one kojima nedostaje do tri godine staža do starosne penzije.

Ove izmjene donose poboljšanja u sistemu socijalne sigurnosti i pružaju veću finansijsku zaštitu nezaposlenima u Federaciji BiH.