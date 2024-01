Ništa od obećanja da će minimalna plata u FBiH biti 1.000 KM

Nešto više od 600 KM. Toliko će u ovoj godini iznositi najniža plata u Federaciji BiH. Odluka je to Federalne vlade, a priča o minimalnoj plati od hiljadu maraka pala je u vodu. No, sudeći prema mišljenju stručnjaka, ovakav potez uopšte nije iznenađujući.

“ Ovaj minimalac je rezultat redovnog usklađivanja gdje se prati rast GDP i indeks potrošačkih cijena pošto je bilo to minimalno tokom 2023. ministarstvo finansija FBiH se odlučilo na ova mizerna povećanja. Svakako da će radnici na minimalcu biti nezadovoljni”, rekao je za RTV Slon Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Ali nezadovoljni su i poslodavci. Ovom odlukom došlo je do povećanja najniže plate za samo 23 KM. Iz Udruženja poslodavaca ističu kako to nije dovoljno uzimajući u obzir rast cijena namirnica ali i to da je cijela priča bila samo političko prepucavanje.

“ Ja ću na samom startu reći da je ovo sramotna odluka. Narodski rečeno bolje da su šutili. Zbog toga što smo dobili informaciju da je ovo politikanstvo i da od ovog nema ništa zbog toga što se vladajuće stranke između sebe nisu dogovorile da to može da prođe na Parlamentu”, istakao je u izjavi za RTV Slon Selmir Šljivić, predsjednik Skupštine Grupacije poslodavaca TK.

Politička prepucavanja ili ne, na kraju kako i sami kažu sve ide preko leđa građana. Iako su očekivali minimalnu platu od hiljadu maraka neki od njih nisu iznenađeni što do toga neće doći. Kažu, obećanje ludom radovanje.

“ Nisam iznenađena, takva nam je država”, istakla je u anketi Marija.

“Treba uvijek biti veća normalno da sam iznenađena da neće bit. Samo preko hiljadu i to je malo vjerujte”, mišljenja je Kata.

“Iznenađena sam, čula sam da će biti povećanje plate ali to je iskreno užas”, kaže Nefa.

“To je bruka i sramota, treba vanredne izbore i smijenit Vladu komplet”, naveo je u anketi Mujo.

Tako kažu građani, jer Vlada nije ispunila obećanje. Odluka je, smatraju stručnjaci donesena zato što nije mogao biti usvojen set fiskalnih zakona.

“ Ja već par mjeseci najavljujem da ako nemamo izmjene fiskalnih zakona neće ništa biti od minimalne plate od hiljadu maraka. To se ispostavilo tačnim. Oni predstavnici vlade koji su govorili da će od januara ove godine sada se pokazalo da griješe da nisu u pravu. Volio bih da je suprotno”, naglasio je Čavalić.

I dok je u drugom bh. entitetu prošle sedmice izglasana odluka da minimalac bude 900 maraka, u Federaciji je kažu naši sagovornici, daleko ispod toga.

Kao privremeno rješenje poslodavcima je ostavljena mogućnost da radnicima isplate 2.500 KM neoporezivo do kraja juna, što je kaže Čavalić već u primjeni u javnom sektoru.