Ništa od povećanja penzija, bit će isplaćena jednokratna pomoć

Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić kazao je nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima penzionera da neće biti vanrednog usklađivanja penzija jer za to ne postoji zakonsko uporište.

Delić je naglasio da su na prethodnom sastanku donesena četiri zaključka koji su i službeni zaključci Federalnog saveza penzionera, te da bi se desilo vanredno usklađivanje penzija budžet ne smije biti u deficitu, što sada nije slučaj.

Kako je kazao, ranije je dogovoreno da se penzionerima isplati jednokratna pomoć, što će biti učinjeno, a zatim da će biti planiran milion KM za ovu i dva miliona za sljedeću godinu za banjsko liječenje. Dogovoreno je formiranje vijeća penzionera, te da će se raditi na izmjenama i dopunama zakonu o penzijskoj invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

”Zakon o PIO/MIO neće biti mijenjan do oktobarskih izbora, jer u suprotnom može doći do kolapsa cijelog sistema. Također, bit će uspostavljena radna grupa, koju će sačinjavati eksperti, u vezi Zakona o PIO/MIO, čije će se odluke i savjeti poštovati. Ako oni odluče da trebamo mijenjati neki dio zakona, to ćemo i pokrenuti. Zahtjevi prevazilaze nadležnosti ministarstava, za bilo kakve izmjene moramo dobiti mišljenje i finansijsku procjenu”, dodao je Delić.

Ministar navodi da problemi ove populacije proizilaze iz činjenice da trenutno u Federaciji radi i doprinose plaća 549.000 uposlenika, a trenutno ima 451.000 penzionera. Broj penzionera raste, a to ne prati rast broja radnika.

”Donijeli smo strategiju za zapošljavanje na nivou FBiH, provodimo projekt sa Svjetskom bankom za zapošljavanje, provodimo projekt garancije za mlade koji se odnosi na zapošljavanje, a na Domu naroda je oboren Zakon o posredovanju u zapošljavanju. Suština svega je zapošljavanje ljudi, jer jednokratna pomoć i izmjene zakona ne mogu omogućiti stabilan finansijski sektor”, dodao je ministar.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Redžo Mehić ističe da „situacija nije sjajna, ali ipak je postignut određeni dogovor”.

”Moramo u obzir uzeti okolnosti u kojima se razgovara, poput političke i ekonomske situacije u državi i svijetu. Vlada je ove godine sve uradila kada je redovno usklađivanje penzija u pitanju, a dodjelu te jednokatne pomoći možemo očekivati u drugoj polovini oktobra, uglavnom poslije izbora. Vidjet ćemo koliki će to biti iznos”, kazao je Mehić.

Penzioneri su ranije najavili da će 3. oktobra izaći na proteste, ukoliko Vlada ne udovolji njihovim zahtjevima. Mehić dodaje da će o održavanju protesta odlučivati Upravni odbor Saveza udruženja penzionera FBiH.

