Nogometašice BiH otputovale u Portugal, nadaju se dobrom rezultatu na startu kvalifikacija za EURO

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon dvodnevnih priprema u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, otputovala je danas u Portugal gdje će u petak, 5. aprila, s početkom u 21.45 sati odigrati prvu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. godine u Švicarskoj.

Selekcija BiH igra u Ligi B, grupa B3, u kojoj su još i Sjeverna Irska te Malta. “Zmajice” će u utorak, 9. aprila, u TCN/FSBiH u Zenici ugostiti Irkinje. Susret protiv Portugala igra se u Leiriji.

Novi selektor bh. nogometašica Selver Hodžić, zbog povreda ne može računati na najboljeg strijelca i kapitenicu Milenu Nikolić, koja ovog puta nije došla u Zenicu, a iz istog će razloga izostati i Ena Taslidža i Selma Kapetanović.

Taslidža i Kapetanović su u ponedjeljak bile u kampu, ali su istog dana i napustile pripreme pa su naknadne pozive dobile Alma Krajinić (SFK Sarajevo) i Elma Husić (Emina).

Reprezentativka Minela Gačanica, u video-izjavi za zvaničnu stranicu NSBiH potvrdila je kako se nalazi u odličnoj formi.

– Postižem golove za svoju ekipu, za svoj klub što je i najbolji pokazatelj moje trenutne forme. S nestrpljenjem očekujem prvu utakmicu, protiv Portugala i nadamo se pozitivnom rezultatu. Cilj je, svakako, da budemo bolji i da pokušamo da napravimo još veći uspjeh i da se plasiramo dalje. Mogu obećati jednu borbu i dobru igru svoje ekipe – kazala je Gačanica, koja će biti jedan od aduta bh. napada protiv favoriziranih Portugalki.

Hodžić će za naredne dvije utakmice na raspolaganju imati sljedeće igračice: Jelena Gvozderac (ŽNK Emina), Envera Hasanbegović (SFK 2000 Sarajevo), Nikolina Todorić (ŽNK Iskra), Ena Šabanagić (Fomget GSK, Turska), Emma Veletanlić (Kolding IF, Danska), Melisa Hasanbegović (SC Braga, Portugal), Amela Kršo (SFK 2000 Sarajevo), Chloe Japić (University of Virginia, SAD), Gloria Slišković (FC Juventus, Italija), Marija Aleksić (Beşiktaş JK, Turska ), Marija Ana Milinković (FC Inter, Italija), Una Rankić (ŽFK Leotar), Elma Smajić (DVTK, Mađarska), Aida Hadžić (Trabzonspor, Turska), Emina Ekić (Melbourn City, Australija), Sydney Japić (University of Alabama, SAD), Mejrema Medić (ŽNK Osijek, Hrvatska), Selma Pajazetović (FC Dornbin Ladies, Austrija), Minela Gačanica (SFK 2000 Sarajevo), Maja Jelčić (FC Inter, Italija) te Alma Krajinić (SFK Sarajevo) i Elma Husić (Emina).