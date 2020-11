Nova ideja Jasmina Imamovića: Pokretne stepenice do Gradine

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović na zvaničnoj Facebook stranici objelodanio je projekat eskalatora ili pokretnih stepenica na dvije gradske lokacije, posebno je bitan lokalitet prema UKC-u, koji bi u velikoj mjeri olakšao građanima dolazak do Gradine.

“Na Gradinu svakodnevno odlazi oko 2.500 uposlenika UKC-a i skoro 10.000 građana, u normalnim vremenima, kakva će se vratiti po prestanku pandemije. Mnogi bi rado išli pješice, da nije uzbrdice. Zato je većina prinuđena da ide svojim autom ili taksijem. Oko UKC-a svakodnevno eskalira problem parkiranja. Na to su nam građani često ukazivali. S druge strane, onima koji idu pješice veliki problem predstavlja uzbrdica. Dugo sam razmišljao o tome, nisam imao ideju, sve dok nisam gledajući na televiziji neki putopis, opazio pokretne stepenice na padinama jednog južnoameričkog grada. To je rješenje! Treba stvoriti uslove da se izgrade ili izgraditi natkrivene pokretne stepenice, pored postojećih stepenica koje se od Pivnice “penju” na Gradinu. Velikom broju građana će Gradina biti neuporedivo dostupnija nego što je danas. Njihovo je samo da dođu do pokretnog stepeništa kod Pivnice. U povratku će nastaviti koristiti postojeće stepenice. Parkinzi oko UKC-a će biti manje opterećeni, medicinsko osoblje, pacijenti i posjetioci će biti manje ovisni o automobilima, a onima koji su išli pješice će biti daleko lakše i brže doći do radnog mjesta, liječnika ili u obilazak bolesnika. Svi zajedno ćemo biti manje izloženi aerozagađenju iz auspuha velikog broja automobila. I za građane koji žive na padinama Ilinčice, u Ulici Mejdan, predvidjeli smo pokretne stepenice. Sa južne saobraćajnice će pokretnim stepenicama uzbrdo do Ulice Mejdan, a nizbrdo će silaziti postojećim stepeništem, kojeg ćemo obnoviti. Već imamo idejne projekte” – stoji na web stranici aktuelnog gradonačelnika Tuzle.