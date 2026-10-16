Nova pravila EU za ambalažu: Bh. izvoznici moraju prilagoditi poslovanje

Nova pravila EU za ambalažu, koja su se počela primjenjivati 12. augusta 2026. godine, donose dodatne obaveze kompanijama iz Bosne i Hercegovine koje svoje proizvode izvoze na evropsko tržište. Usklađivanje s propisima moglo bi zahtijevati nova ulaganja, prilagođavanje proizvodnje i pripremu dodatne dokumentacije.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz podršku Švicarskog programa za promociju izvoza (SIPPO), organizovala je stručne radionice u Sarajevu i Banjoj Luci, na kojima je učestvovalo više od 100 predstavnika domaćih kompanija.

Cilj radionica bio je upoznati privrednike sa zahtjevima nove evropske Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), koja predviđa smanjenje ambalažnog otpada, veću mogućnost reciklaže i ponovnu upotrebu ambalaže.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Zdravko Marinković upozorio je da prilagođavanje novim propisima može predstavljati finansijsko opterećenje za domaće kompanije.

„Ispunjavanje ovih obaveza može iziskivati dodatna finansijska ulaganja, povećati troškove proizvodnje i uticati na konkurentnost naših kompanija“, istakao je Marinković.

Poseban problem predstavlja činjenica da svi prateći propisi još nisu doneseni, zbog čega privrednici moraju planirati ulaganja bez potpune jasnoće o svim budućim zahtjevima.

Kompanije će morati provjeravati sastav ambalaže, ograničenja štetnih materija i usklađenost proizvoda s evropskim standardima, kao i pribavljati potrebnu tehničku dokumentaciju.

Iz Vanjskotrgovinske komore poručuju da je važno na vrijeme započeti pripreme, budući da Evropska unija predstavlja najvažnije izvozno tržište za kompanije iz BiH.

Kako bi pomogla izvoznicima, Komora je pripremila poseban vodič s pregledom ključnih obaveza i rokova za primjenu nove uredbe.