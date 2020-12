Novalić: BiH se treba okrenuti obnovljivim izvorima energije

Vjetropark Podveležje ima izuzetno velik značaj za gospodarstvo Bosne i Hercegovine, jer jednom kad ovo izgradite struju dobivate praktično besplatno i BiH se apsolutno treba okrenuti obnovljivim izvorima energije poput ovoga, kazao je u petak premijer Federacije BiH Fadil Novalić prilikom obilaska navedenog vjetroparka.

– Imamo taj biser, Hercegovinu, koja nije pogodna samo za vjetroenergiju, nego i za solarnu. U Hercegovini sunca ima u izobilju, za trećinu više nego u kontinentalnom dijelu i raduje me da je ovdje predviđen još jedan ovakav vjetropark na isti dalekovod, a ispod ovih agregata bit će i solarna elektrana od 35 megavata (MW). Samo iz Podveležja, kad uzmemo da će uz ovaj trenutni biti izgrađen još jedan vjetropark, i taj solarni, možemo dobiti 135 megavata, a to vam je Hidroelektrana Jablanica – istaknuo je premijer Novalić.

Dodao je kako će vjetroelektrane Mesihovina i Podveležje činiti jednu ‘veoma solidnu hidrocentralu’.

– Prije dvije godine bili smo na Mesihovini, također 50 MW, a ovdje imamo novih 48, odnosno 50 megavata i kad to dvoje sastavimo, to je jedna veoma solidna hidrocentrala koja ima mnogo veći utjecaj na stanovništvo nego što su vjetroparkovi. Rekao bih da u Hercegovini pušu novi vjetrovi, oni koji proizvode struju i u budućnosti očekujemo još ovakvih vjetroparkova jer sad imamo mladu ekipu koja to može mnogo puta ponoviti – kazao je Novalić.

Istaknuo je kako je ovo puno prihvatljiviji izvor energije nego što je to ugalj.

– Jedna od mana je ta što vjetra nema uvijek i morat ćemo u tom sistemu zadržati jednu od termocentrala, a odmah vam mogu kazati da je to Blok 7. Morat ćemo se okrenuti i ukidanju starih blokova koji zaista zagađuju, i mislim da je ovo puno prihvatljiviji oblik energije nego što je to ugalj, a samo je potrebno da građani osjete da je to tako – kazao je Novalić.

Generalni direktor Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) Admir Andelija kazao je kako je ovo prvi park kojeg gradi EPBiH, a u koji je uloženo oko 130 milijuna maraka.

– Za nas je ovo izuzetno značajan i izazovan projekt na kojem smo stekli prva iskustva i oformili dobru ekipu ljudi koja će, nadam se, nastaviti ovakve projekte. Projekt je financiran sredstvima međunarodnih partnera, a izvođači su također naši međunarodni partneri Siemens iz Danske i naravno lokalni partneri, firme s područja Mostara. Ovaj vjetropark je snage 50 megavata, posjeduje potpuno novu, suvremenu tehnologiju, priključen je putem novog dalekovoda, izgrađena je nova trafostanica, tako da očekujemo da će se svi radovi na ovom lokalitetu završiti do kraja godine, a da će u punom kapacitetu na mreži biti od ožujka – kazao je Andelija.

Planirana proizvodnja električne energije na nivou godine je, ističe, 130 gigavat sati.

– Kako je riječ o izuzetnom lokalitetu, odnosno lokalitetu s velikim vjetro potencijalom, očekujemo kako će ta proizvodnja biti i veća. Ova lokacija izuzetno je pogodna i za izgradnju solarnih elektrana. Mi ćemo uz suradnju s Vladom Hercegovačko-neretvanske županije i Gradom Mostarom ovo područje iskoristiti za izgradnju naše prve solarne elektrane koja će se graditi u dvije faze, ukupnog kapaciteta oko 35 megavata – naglasio je Andelija.