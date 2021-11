Novalić i ostali: Svjedoku rečeno da ispravi oznaku respiratora u odluci FUCZ-a

Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako su na dokumentaciji u Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) promijenjene oznake respiratora.

Adnan Hrapović, savjetnik za javne nabavke u FUCZ-u, rekao je da je početkom aprila prošle godine sačinio prijedlog odluke o izuzeću iz Zakona o javnim nabavkama. Naveo je da je ovaj prijedlog sačinio na inicijativu pomoćnice direktora Sanite Alagić, koja je njemu pretpostavljena.

“Bila je ponuda ‘Srebrene maline’ za nabavku respiratora HC VE003. Šefica je došla i napravili smo prijedlog”, prisjetio se Hrapović.

On je kazao da Zakon predviđa mogućnost izuzeća, ali da se on lično nije slagao da ono bude primijenjeno. Napomenuo je da nije zabranjeno primijeniti taj član Zakona, ali da je on smatrao da to nije transparentno trošenje novca. Dodao je da nije parafirao prijedlog odluke, kao ni ijednu drugu donesenu u vrijeme pandemije.

Hrapović je rekao da prijedlog odluke o izuzeću odobrava direktor. Svjedok je ispričao da je istog dana sa Alagić sačinio i ugovor o nabavci respiratora. Dodao je da je sve potrebne podatke o načinu kupovine unio na Portal javnih nabavki, kao što je predviđeno propisima.

Svjedok je kazao da je nakon izvjesnog vremena Alagić zatražila da u prijedlogu odluke i odluci o izuzeću izmijeni oznaku respiratora i da umjesto HC VE003 upiše ACM 812A.

“Šefica je došla i rekla da se radi o tehničkoj grešci”, prisjetio se Hrapović.

On je, nakon podsjećanja na navode koje je dao u istrazi, kazao da je moguće da je Alagić rekla da se radi o istim respiratorima sa dvije oznake.

Svjedok je kazao da on nije radio nikakve izmjene na ugovoru o nabavci, koji mu je Alagić tražila da joj pošalje na mejl. Tužilac Mirza Hukeljić priložio je ove mejlove koji datiraju od 23. i 24. aprila 2020.

Za zloupotrebu položaja prilikom nabavke respiratora sudi se federalnom premijeru Fadilu Novaliću, suspendovanom direktoru FUCZ-a Fahrudinu Solaku, direktoru firme “F.H. Srebrena malina” Fikretu Hodžiću, kao i samoj firmi, te federalnoj ministrici finansija Jelki Miličević, kojoj je na teret stavljen nesavjestan rad.

Odgovarajući na pitanja Solakove Odbrane, svjedok Hrapović se složio da je bilo potrebno da se u što kraćem vremenu djeluje i da je u pitanju bilo spašavanje života, te da je na FUCZ bio veliki pritisak.

Svjedok je kazao da je Agencija za javne nabavke poslala obavještenje da se pri nabavci medicinske opreme može koristiti izuzeće iz Zakona, kao i pregovarački postupak. On se složio s braniteljicom Marselom Bajramović da nema velike razlike između ta dva člana Zakona, s tim da pregovarački postupak zahtijeva malo više papira.

Hrapović je potvrdio braniteljici da su se inače znale dešavati “greške u kucanju”. Na pitanje tužioca da li je ikada vršio izmjene u prijedlogu odluke, Hrapović je odgovorio da nije.

Članove Vijeća interesovalo je ko je svjedoku rekao da prihvati ponudu “Srebrene maline”. Hrapović je kazao da on nije ništa prihvatao, već da je samo obavljao tehničke stvari. On je rekao da je iz ponude “Srebrene maline” prepisao podatke i da nije napravio grešku.

Kao svjedok Tužilaštva saslušana je Dalila Efendić, pomoćnica direkora FUCZ-a. Ona je govorila o prijemu i signiranju pošte, navodeći da je ponude za nabavku opreme prosljeđivala sektorima i Federalnom štabu civilne zaštite.

Suđenje se nastavlja 5. novembra.