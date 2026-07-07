NSRS potvrdila veto Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH

NSRS je potvrdila veto Cvijanović na odluku Predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdila je izjavu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da je odluka Predsjedništva BiH štetna po vitalne interese Republike Srpske.

Za potvrđivanje izjave glasalo je 59 zastupnika, čime je ispunjen uslov iz Ustava BiH da odluka Predsjedništva BiH, donesena bez konsenzusa na sjednici održanoj 29. juna, ne stupi na snagu.

NSRS je usvojila i zaključke koje su predložili klubovi poslanika SNSD-a, SDS-a, PDP-a, NPS-DNS-a, Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije Srpske.

U zaključcima se, između ostalog, navodi da je prilikom donošenja odluke o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH prekršen Ustav BiH i Poslovnik o radu Predsjedništva BiH. Također se odbacuju pokušaji osporavanja prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

Zastupnici su pozvali nadležne institucije Republike Srpske da preduzmu mjere radi zaštite ustavnih nadležnosti, a UNESCO da, kako je navedeno, ostane dosljedan svojoj misiji zaštite kulturne baštine i ne učestvuje u političkim procesima u Bosni i Hercegovini.

Nakon glasanja o ovoj tački, NSRS je nastavila raspravu o Prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, koju je po hitnom postupku predložio predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić. Time je veto Cvijanović postao jedna od centralnih tema posebne sjednice NSRS.