Nukić: Jedina želja mi je da ozdravim i nastavim potragu za kostima ubijenih

Teška bolest zadesila je Ramiza Nukića iz Kamenice, poznatog po sakupljanju kostiju ubijenih Bošnjaka, žrtava genocida u Srebrenici. Prije nekoliko dana izašao je iz bolnice na kućno liječenje. On se u svoj zavičaj vratio prije 25 godine, od kada je krenuo sa traženjem kostiju ubijenih.

– Prije 25 godina vratio sam se u Kamenice i tokom čišćenja livade za izgradnju svoje kuće pronašao sam skelet i nakon toga sam krenuo da tražim kosti. Radio sam kuću i ujedno sam išao tražiti kosti po šumi. Tokom sakupljanja kostiju nikad nisam imao ni najmanji incident. Kad pronađem kosti pozovem Institut za nestale i prijavim. Iz Instituta su mi lično rekli da nikad nisam pogriješio u pronalasku kostiju. Svaka kost i koščica je bila ljudska, a ne životinjska – kazao je Nukić.

Tokom razgovora za Fenu rekao je da su prije rata u njegovom selu bile 32 kuće, a danas sam živi sam sa svojom porodicom. Jedina želja mu je da brzo ozdravi i nastavi tražiti posmrtne ostatke ubijenih Bošnjaka.

– Srce i duša me bole što ne mogu da nastavim da tražim kosti nedužno ubijenih ljudi. Molim Boga da mi podari ozdravljenje i da nastavim tražiti kosti. Prije mjesec dana sam išao sa štapom i našao sam kosti, ali ovih dana ne mogu ustati na svoje noge – ističe Nukić.

Tokom genocida Ramiz je izgubio oca Šahina i brata Velida, te mnogobrojnu rodbinu. Njegova želja da se nađu kosti ubijenih, pa makar jedna kost ljudskog tijela.

– Nikad se nisam pokajao što sam krenuo da tražim kosti ubijenih, ne mogu da zamislim da se kosti nalaze u potocima. To ne mogu da zamislim. Do sad sam pronašao preko 300 tijela, neki su kompletni, a neki ne. Nisam vodio evidenciju o broju pronalaska kostiju i meni je jedini cilj bio da se kosti pronađu. Dolazili su preživjeli svjedoci i govorili lokacije gdje bi mogle biti kosti ubijenog Srebreničkog novinara Nihada Nine Ćatića. Obišao sam sva mjesta koja su rekli i nažalost nismo ništa pronašli. Nadam se ozdravljenju, pa da nastavim tražiti kosti – rekao je Nukić.

Ramiz je zahvalio na pomoći svima koji su se odazvali kada su čuli da je bolestan i kaže da je svaka pomoć dobrih ljudi dobrodošla.

– Imam 62 godine i do sada nisam imao ljekarski karton, jer nije bilo potrebe da idem ljekaru i odjednom sam se razbolio. Čekam rezultate ljekarskih nalaza, pa vidjet ćemo šta će dalje biti – podcrtao je Nukić.

Sa porodicom živi od svog rada, a kao jedino primanja ima naknadu za demobilisane borce u iznosu 240 KM. Svi koji žele pomoći mogu to učiniti putem njegovog žiro računa:

Ramiz Nukić žiro račun broj: 5620098129479844 kod NLB banke

RTV Slon /Fena