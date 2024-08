Obavljen žrijeb Lige prvaka, kako to izgleda po potovima?

U Monte Karlu održan je ždrijeb Lige prvaka, u kojem su klubovi saznali osam protivnika s kojima će ove sezone igrati u tom takmičenju. Ovako to izgleda po potovima.

POT 1

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

POT 2

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

POT 3

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

POT 4

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/G22WtdPeMb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Novi format

Potpuni kalendar s točnim satnicama utakmica bit će objavljen u subotu. Podsjetimo, u novom formatu Lige prvaka igrat će se četiri utakmice kod kuće i četiri u gostima, ali sve s različitim protivnicima. Liga prvaka povećana je na 36 klubova, a za razliku dosad, svi se natječu u istoj ligi.

Nema “utješnog” igranja Europa lige

Prvih osam klubova ide izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta razigravaju za preostalih osam mjesta u nokaut-fazi. Klubovi od 24. do 36. mjesta ispadaju iz Europe, odnosno ne nastavljaju natjecanje u Europa ligi, kao ni poraženi u razigravanju za ulazak u osminu finala.

Prvo kolo Lige prvaka igrat će se od utorka do četvrtka, a preostalih sedam kao i dosad, utorkom i srijedom. Prvo kolo igra se od 17. do 19. rujna, a zadnje kolo na rasporedu je 29. siječnja, što znači da će Dinamo prvi put u povijesti prezimiti u Ligi prvaka. Nokaut-faza počinje 11. veljače, a finale se igra 31. svibnja na Allianz Areni.