Obilježen 4. april jedan od najznačajnih datuma u odbrani Tuzle

Prve vijesti o ulasku tzv Arkanovih tigrova u Bijeljinu i zločinima počinjenim u ovom gradu 3. aprila 1992. godine bile su povod za vanredno zasjedanje Skupštine opštine Tuzla na kojoj je donesena jasna odluka – Tuzla se mora braniti i suprotstaviti prijetnjama za živote građana. U svim mjesnim zajednicama formirani su rezervni sastavi milicije, a Tuzla je i tada pokazala jedinstvo koje se ogledalo i u multietničkom sastavu rezervista. Odluka o organizovanom pružanju otpora, pokazala se ispravnom i veoma značajnom, ne samo za odbranu Tuzle, nego cijele BIH.

“4. april je univerzalna vrijednost, koja je i danas veoma bitna i koja šalje poruku da je moguć zajednički život da je moguće jedinstvo različitosti samo ukoliko poštujemo, sve ono što naša BIH jeste, što Tuzla jeste” rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Za odluku da se Tuzla i Bosna i Hercegovina brane na zakonit način glasali su odbornici iz svih političkih partija. Podsjećanje na to političko jedinstvo posebno je značajno u današnje vrijeme, kada se po mnogima BiH nalazi na prekretnici.

“Ona ima danas snagu, nama jest to fakturisano iz Sarajeva, kao autonomaška politika i Selim je upoređen sa Abdićem, ali to je žalosno to neodgovara istini. Tuzla se od tada borila za jedan građanski koncept do ustrojenja Bosne i zato je žalosno što to blagovremeno nije došlo do Sarajeva, Banja Luke, Mostara, da Tuzla bude jedan urnek integracije BIH istakao je Mehmed Bajrić, bivši načelnik SJB Tuzla.

Odlukom tadašnje Skupštine formirane su manevarske čete milicije u okvirima tadašnje Stanice javne bezbjednosti Tuzla. Rezervistima se pridružio i veliki broj građana Tuzle, te su jedinice brojale oko 4500 ljudi, koji su branili Tuzlu. U povodu obilježavanja 4. aprila, delegacija Grada, predstavnici udruženja i organizacija odali su poštu i položili vijence na spomen obilježja na Slanoj Banji, svima koji su dali živote za domovinu BIH. Vijenac je položen i na Spomen ploču na zgradi u kojoj je održana sjednica Skupštine opštine, a održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla.