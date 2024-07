Obilježena četvrta godišnjica od smrti Salke Bukvarevića

Danas je četvrta godišnjica smrti Salke Bukvarevića, federalnog ministra za boračka pitanja u mandatu 2014.-2020. godine i jednog od organizatora otpora agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u Tuzli.

Salko Bukvarević preminuo je 29. jula 2020. godine na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi u Sarajevu, od posljedica virusa COVID-19.

U povodu četvrte godišnjice smrti Salke Bukvarevića, Klub Patriotske liga Tuzla danas je u haremu Džindijske džamije u Tuzli organizovao odavanje počasti, polaganje cvijeća i učenje fatihe rahmetli Bukvareviću.

Događaju su prisustvovale brojne delegacije iz javnog i političkog života Tuzlanskog kantona.

O SALKI BUKVAREVIĆU

Salko Bukvarević rođen je 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija. Osnovnu školu i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu završio je u Tuzli. Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine.

Na ovom fakultetu izabran je u zvanje docenta. Od 1995. do 1998. godine bio je sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a, od 2007. do 2010. izabrani zvaničnik – profesionalni zastupnik u Skuštini TK-a, a od 2012. godine stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Ministar za boračka pitanja postao je 2015. godine. Dobitnik je više ratnih i mirnodopskih priznanja i pohvala. Ispraćaj, dženaza i ukop ministra Bukvarevića obavljen je u haremu Džindić džamije u Tuzli.

Bio je član komisije u pisanju Ustava TK te organizator otpora na prostoru općine Tuzla, član “Patriotske lige”.

RTV Slon pratio je posljednji ispraćaj bivšeg ministra za boračka pitanja