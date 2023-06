Obustava saobraćaja u tuzlanskoj ulici Dr. Mehmeda Šerbića

Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji putne infrastrukture u ulici Dr. Mehmeda Šerbića u Tuzli, doći do potpune obustave saobraćaja u navedenoj ulici, od ponedeljka 19.juna do okončanja radova. Takođe zbog izvođenja radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Maršala Tita u Tuzli (od zgrade MUP-a Tuzla do zgrade Kantonalnog suda), doći do potpune obustave saobraćaja u navedenoj ulici, od srijede 21.juna do okončanja radova,sapšteno je iz Sluzbe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.