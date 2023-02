Od 1. aprila povećanje invalidnina

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su danas jednoglasno izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom čiji je predlagač delegat Irfan Čengić.

Kako je Čengić danas kazao tim izmjenama zakona osnovica za izračun iznosa invalidnina vraća umjesto nominalnog iznosa na iznos od 80 posto minimalne plate.

– Od 1. aprila bi invalidnine trebale biti povećane za više od 60 posto te svako naredno povećanje minimalne plate u FBiH će biti povećane i invalidnine. Ovo će samo predstavljati otklanjanje nepravde iz 2016. godine, ali i dalje je potreban novi sistemski zakon – kazao je Čengić.

Izmjenama zakona bit će potrebno osigurati dodatnih 120 miliona KM, a Čengić naglašava da je to moguće učiniti preraspodjelom budžetskih sredstava jer Vlada FBiH ima mogućnost da to uradi kada je u pitanju do 10 posto ukupnog budžeta ili to može rebalansom uraditi Parlament FBiH.

Dom naroda prihvatio je i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine, za finansiranje Projekta “Otpornost i konkurentnost u poljoprivredi”.

Podrška Svjetske banke Bosni i Hercegovini kroz Projekt otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi (ARCP) ima za cilj ojačati otpornost poljoprivrednog sektora i povećati konkurentnost prema pristupanju tržištu EU.

Ministrica finansija Jelka Milićević pojasnila je da se usvajanjem odluke stvara osnova za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, kojim će se propisati uvjeti za davanje zajma Federaciji BiH.

Usvajanjem ovih dokumenata završena je današnja sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta.

