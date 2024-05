Od danas produženo radno vrijeme šalter sale u MUP-u TK

Na osnovu ukazane potrebe, te Odluke ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona o preraspodjeli redovnog radnog vremena od danas je produženo radno vrijeme šalter sale Odsjeka za administraciju u MUP-u TK.

Radno vrijeme će biti podijeljeno u dvije smjene, tako da će radno vrijeme trajati od 07,30 sati do 19,00 sati (radnim danima) sa pauzama u periodu od 10,00 sati do 10,30 sati, te od 13,00 sati do 13,30 sati.

Odluka je donesena s ciljem smanjenja gužve, kako bi se građanima omogućilo ostvarivanje prava na što jednostavniji način.