Odbojkašice BiH na startu kvalifikacija za EURO 2021 porazile Sloveniju s 3:0

Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je danas u latvijskom gradu Dugavpilsu, u okviru 1. kola kvalifikacijske grupe F za Evropsko prvenstvo 2021. godine, favorizranu selekciju Slovenije s maksimalnih 3:0 (25:23, 25:20 i 26:24).

Tako je i novi selektor bh. tima Stevan Ljubičić debitovao pobjedom, koja bi njegovom timu, u konkurenciji domaćina prvog turnira Latvije te Češke Republike, mogla biti presudna u nastojanju da se domogne jednog od prva dva mjesta u grupi F te i svog prvog, historijskog plasmana na EURO.

Odbojkašice BiH, koje su u prvom setu uglavnom bile u zaostatku- najvećem pri rezultatu 14:18, uspjele su poravnati već na 19:19, a pri rezultatu 24:23 i ponovo preći u vodstvo. Odlučujući, a svoj deveti poen u prvom setu, ostvarila je kapitenica Edina Begić pa je BiH prvi set riješila u svoju korist.

Slovenija je u drugom setu povela s 5:2, ali sub h. odbojkašice poravnale na 6:6, a onda i povele s 10:6. Slovenke su do kraja drugog seta uspjele još samo dva puta poravnati- 13:13 i 15:15, nakon čega su bh. odbojkašice povele s 20:15, što je bilo i najveće vodstvo koje je neki tim imao do tada. BiH je sačuvala to vodstvo te drugi set riješila u svoju korist rezultatom 25:20, za vodstvo u setovima od 2:0.

U trećem setu, BiH je vodila s 5:3 i 8:6, ali su Slovenke preokrenule te povele s 10:8, da bi u finišu povele i s velikih 19:15. Međutim, BiH je poravnala na 20:20, da bi Slovenija ponovo povela s dva poena razlike – 23:21.

Međutim, bh. tim je poravnao poenom Dajana Bošković na 23:23, da bi Slovenke ponovo povele te imale i set-loptu za smanjenje vodstva, ali su bh. odbojkašice ponovo preokrenule te As-servisom Edine Begić ostvarile pobjedu.

Begić je osvojila 21 poen, uz sedam As-servisa te je proglašena za najbolju igračicu meča. Bošković je upisala 13, a Anđelika Radišković 11 poena.

Latvija i Češka u istom gradu večeras igraju u 18.40 sati. Sutra BiH igra protiv Češke (15.00), a Slovenija protiv Latvije (18.40). Zadnjeg dana turnira, u subotu, 8. maja, bh. odbojkašice u 18.40 sati igrat će protiv Latvije, a prije tog meča, u 15.00 sati, igraju Slovenija i Češka.

Po završetku turnira u Latviju, sve selekcije dolaze u Zenicu, gdje će od 14. do 16. maja, u Gradskoj areni “Husejin Smajlović” igrati drugi i završni turnir, nakon kojeg će biti poznate dvije prvoplasirane ekipe iz ove grupe koje će se plasirati na EP, koje će od 18. augusta do 4. septembra igrati u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj.