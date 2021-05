Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je prihvatila prijedlog Kriznog štaba i skratila trajanje policijskog sata koji će trajati od 23 do 5 sati ujutro.

Podsjetimo, do sada je policijski sat trajao od 21 do 5 sati ujutro. Ovaj prijedlog Kriznog štaba uslijedio je zbog poboljšanja epidemiološke situacije na teritoriji FBiH. Treba istaći da je Krizni štab predložio da policijski sat traje od 22, ali je Vlada FBiH donijela odluku da to bude od 23 do 5 sati ujutro.