Održana završna manifestacija projekta ‘’Profesionalna orijentacija učenika završnih razreda srednjih škola”na FINra

Učenici srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, danas su prisustvovali završnoj

manifestaciji projekta „Profesionalna orijentacija učenika završnih razreda srednjih škola”.

Podršku su pružili više od 30 škola sa područja Tuzlanskog kantona i učestvovalo je više od 100

učenika u radionicama ”Mala škola programiranja i informatike”, ”Mala škola računovodstva i

knjigovodstva”, ”Mala škola izrade biznis plana” i ”Mala škola poslovnog engleskog jezika”.

Radionice su realizovane od februara do juna 2022. godine. Osnovni cilj projekata je podrška

srednjoškolcima u njihovom izboru budućeg zanimanja i profesionalnoj orijentaciji.

Dobrodošlicu na Visokoškolsku ustanovu FINra, prisutnim učenicima, direktorima, profesorima

i pedagozima srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, zaželio je direktor Visokoškolske

ustanove FINra, profesor dr.sc. Ismet Kalić:

“Radionice su osmišnjene da vama, učenicima završnih razreda srednjih škola, pomogne i

olakša odluku o tome šta želite biti u budućnosti, koje zanimanje da odaberete. Kroz ove

radionice su vam približena zanimanja koja su najtraženija u svijetu, a to su: programeri,

računovođe, revizori, finansijski menadžeri i IT stručnjaci. Radionice su edukativnog,

informativnog i takmičarskog karaktera. Omogućili smo Vam da osvojite stipendije u iznosu od 10% do 100% od ukupnog iznosa školarine odnosno od 250 KM do 2500 KM, koliko iznosi godišnja školarina na FINra. FINra će u akademskoj 2022/23. godini dodijeliti stipendije u iznosu većem od 100.000 KM. Pored korisnih stečenih znanja i vještina na radionicama, Vi imate mogućnost da osvojite bodove i da budete stipendisti na FINra.”

Zamjenik direktora, doc.dr.sc. Edin Glogić, je pohvalio učenike za trud i rad na radionicama. U svom izlaganju istakao je sljedeće:“Kroz radionice su se mladim ljudima približila zanimanja koja su tražena na tržištu rada, a posebno ona koja profiliraju kadrove za finansijsko–računovodstvenu profesiju i IT profesiju. Nastudijskom programu Računarstvo i informatika stvaramo jedan novi profil kadrova, koji predstavljaju spoj developera i ekonomiste, sa znanjima i vještinama programiranja u SAP aplikacijama, odnosno biznis aplikacijama. Važno je istaći da je do sada na FINra diplomiralo 93 studenta I i II generacije te da su svi oni zaposleni kod poznatog poslodavca ili su pokrenuli svoj vlastiti biznis.”

Pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja mr.sc. Irma Ibrišimović: ”Sticanjem

institucionalne akreditacije FINra je ispunila osnovni uvjet za uključivanje u međunarodne

projekte mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. U toku ak.2021/22. godine, FINra je

uspostavila saradnju na projektu Erasmus+ sa Veleučilištem ”Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska i Univerzitetom Novo Mesto u Novom Mestu, Republika Slovenija.

Vi imate priliku da učestvujete u međunarodnim projektima kroz mobilnost studenata u okviru ovih programa.

Za učesnike radionica je danas realizovano finalno takmičenje na kojem su pokazali visok nivo usvojenog znanja sa održanih radionica. Za svaku radionicu formiran je žiri u čijem sastavu su bili voditelji radionica, direktori i profesori iz srednjih škola iz odgovarajuće oblasti. Najbolji učenici koji su osvojili nagrade:

1. Merlina Jusufović, JU Ekonomsko-hemijska škola Lukavac, osvojeno I mjesto na

radionici Mala škola računovodstva i knjigovodstva.

2. Darian Čivčić, JU Gimnazija Ismet Mujezinović, osvojeno I mjesto na radionici Mala

škola programiranja i informatike.

3. Mirza Poljaković, JU Mješovita srednja škola Sapna, osvojeno II mjesto na radionici

Mala škola programiranja i informatike.

4. Muhamed Sivić, JU Mješovita srednja škola Tešanj, osvojeno III mjesto na radionici

Mala škola programiranja i informatike.

5. Bakir Bašić, JU Elektromašinska škola Lukavac, osvojeno I mjesto na radionici Mala

škola izrade biznis plana.

6. Amina Hadžić, JU Behram-begova medresa Tuzla, osvojeno II mjesto na radionici Mala

škola izrade biznis plana.

7. Amar Ćidić, JU Behram-begova medresa Tuzla, osvojeno III mjesto na radionici Mala

škola izrade biznis plana.

8. Emina Omerkić, JU Behram-begova medresa Tuzla, osvojeno I mjesto na radionici Mala

škola poslovnog engleskog jezika.

9. Edina Bajrić, JU Behram-begova medresa Tuzla, osvojeno II mjesto na radionici Mala

škola poslovnog engleskog jezika.

10. Harun Muminović, JU Gimnazija Meša Selimović, osvojeno III mjesto na radionici

Mala škola poslovnog engleskog jezika.

Učenicima su uručene prigodne nagrade i to: za I mjesto tablet, II mjesto power bank i za III osvojeno mjesto bluetooth zvučnici. Tokom dodjele, uručene su i Zahvalnice direktorima, profesorima i školama za učešće u projektu ”Profesionalna orijentacija učenika završnih razreda srednjih škola” i Priznanja članovima žirija. Vrijedne nagrade, zahvalnice i priznanja uručila je mr.sc. Irma Ibrišimović, pomoćnik direktora za nastavu i studentska pitanja. Po završetku radionica i dodjele nagrada upriličena je zakuska i druženje sa profesorima i učesnicima radionica na kojem su se u neformalnom razgovoru, između učesnika i nastavnog osoblja razmijenili dojmovi i dodatne informacije za kojima su učesnici iskazali interesovanje. FINra će projekat ”Profesionalna orijentacija učenika završnih razreda srednjih škola” realizirati i naredne akademske 2022/23. godine sa ciljem proširenja na srednje škole u cijeloj Bosni i Hercegovini.