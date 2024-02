Oko 80 posto akutnih infekcija sinusa uzrokovano je virusima

Piše: prof. dr. Šekib Umihanić

Akutne infekcije gornjih disajnih puteva jesu bolesti sa najvećom incidencom u jesenjim i zimskim mjesecima. U vrlo visokom procentu neliječene upale nosnih šupljina zbog svoje direktne komunikacije prelaze i na paranazalne sinuse i zbog toga se češće susreće naziv rinosinuzitis.

Obzirom da nosna šupljina igra značajnu ulogu u funkciji disanja, jer čisti, vlaži, zagrijava udahnuti zrak, te ima ulogu u detekciji mirisa, za očekivati je da će se svaka upalna bolest nosa i paranazalnih šupljina odraziti na njene funkcije. Rinosinuzitis (upala sluznice nosa i sinusa) prepoznaje se po obilnoj i obojenoj sekreciji iz nosa, slivanju sekreta niz grlo, te po boli u predjelu lica koja se pojačava prilikom saginjanja. U kliničkoj slici takođe može biti prisutna glavobolja, poremećaji mirisa, kašalj i ponekad vrtoglavica. Pojava otoka lica, poremećaji vida, kao i poremećaja svijesti obično su znaci komplikacije upale paranazalnih sinusa koji zahtijeva hospitalizaciju i eventualnu operaciju.

Oko 80% akutnih infekcija sinusa uzrokovano je virusima, a u tek petini slučajeva radi se o bakterijskom sinuzitisu. Najčešći uzročnici bakterijske infekcije jesu streptokok, pneumokok, stafilokok i Haemophilus influenzae. Najčešći virusni patogeni su rinovirusi, koronavirusi, RS virusi, adenovirusi, virusi gripe i parainfluence.

Kada je virus, a kada bakterijska infekcija? Ukoliko su simptomi prisutni duže od pet do sedam dana bez znakova kliničkog poboljšanja postoji opravdana sumnja da se radi o bakterijskoj infekciji. Kod mnogih pacijenata blaži oblici bakterijske infekcije se spontano povuku, odnosno dolazi do „samoizlječenja“, pa je u ovim slučajevima potrebna samo simptomatska terapija. U težim formama kliničke slike preporučuju se antibiotici.

Akutni virusni rinosinuzitis predstavlja najčešći oblik rinosinuzitisa i samo u oko 0,5 do 2 odsto slučajeva iskomplikuje se bakterijskom infekcijom. Incidenca je visoka, a procjene govore da se kod odraslih javlja, u prosjeku, dva do pet puta godišnje.

U samoj terapiji preporučuje se simptomatska terapija poput olakšavanja simptoma nazalne opstrukcije (začepljenog nosa) i rinoreje (curenje iz nosa), kao i olakšanja sistemskih znakova i simptoma sa ciljem poboljšanja kvaliteta života pacijenta i sprječavanja nepotrebnog uzimanja antibiotika.

