Organizovane akcije pomoći stanovništvu u poplavljenim područjima

Obilne padavine prouzrokovale su enorman rast vodostaja, izlijevanje vode iz riječnih korita i stotine poplavljenih objekata u Unsko sanskom kantonu. Zbog toga je proglašeno stanje prirodne nesreće. U pojedinim mjestima obustavljena je nastava, prekinuta putna komunikacija, a upitna je i kvaliteta vode za piće.

Kako bi pomogle ugroženom stanovništvu, brojne humanitarne organizacije već uveliko su angažovane.

“ Prikupljamo one namirnice koje su potrebne ljudima na terenu a to su prije svega kabanice, čizme i to što dublje koje su im neophodne za kretanje po površinama koje nisu sto se kaže poplavile maksimalno da se po njima ne bi moglo kretati”, kazao je Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Udruženja MFS EMMAUS.



A osim toga prikupljaju se i čamci, isušivači za vodu i vodene pumpe. Svjesni novonastale situacije, i timovi Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” još jučer su dopremili prvi paket pomoći. To će kažu, nastaviti i u narednim danima.

“U narednom periodu će biti potreban kukuruz, umjetno gnojivo jer usjevi su puno otišli. Ja prvo želim da naglasim da mi ne prikupljamo novčana sredstva, nego upravo gumene čizme, voda, konzerve, aparate za isušivanje i izbacivanje vode”, istakla je za RTV Slon Mensura Husanović, direktorica RO “Merhamet” Tuzla.



Stanje na poplavljenim područjima prati se iz minute u minutu i sve službe aktivne su 24 sata. Među onima koji su prvi priskočili u pomoć narodu Krajine su i tuzlanski vatrogasci.

“ Pratili smo situaciju na terenu u cijeloj FBiH, tako da smo se odlučili da izađemo na teren i da pomognemo i na drugim opštinama. Mi smo utvorili u kombi određen broj pumpi, cijevi i poseban uređaj za isušivanje prostorija”, kazao je Jasmin Jahić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.



Ova situacija bila je prilično glasan alarm za buđenje svih građana Bosne i Hercegovine da se solidarišu sa porodicama čiji su domovi potopljeni i da im pomognu.

“ Svako ko želi da novčano učestvuje neka ode i neka kupi stvari koje su potrebne i neka donese u Regionalni odbor Tuzla u našu Narodnu kuhinju gdje nam je centralni magacin ili neka pozove naš broj telefona 035 252 149”, navodi Mensura Husanović, direktorica RO “Merhamet” Tuzla.



No, ukoliko ipak želite pružiti novčanu podršku, to možete uraditi putem humanitarnog broja 17041 koje je otvorilo Udruženje Pomozi.ba. Pozivom na ovaj broj donirate 2 KM.