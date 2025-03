Otvoren javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025. godina

Program namijenjen nezaposlenima

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) obavještava poslodavce i nezaposlene osobe o predstojećem otvaranju javnih poziva za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2025. godinu.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2025

Javni poziv za učešće u ovom programu bit će otvoren 24., 25. i 26. marta 2025. godine, u periodu od 8:00 do 16:00 sati, putem web portala FZZZ-a u rubrici “Projekti”. Napominjemo da će poziv za mjeru “Tražim poslodavca 2025” biti objavljen naknadno.

Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2025

Nezaposlene osobe zainteresovane za pokretanje vlastitog biznisa mogu aplicirati na ovaj program 26., 27. i 28. marta 2025. godine, također u periodu od 8:00 do 16:00 sati, putem web portala FZZZ-a.

Podrška korisnicima tokom javnih poziva

Za sve nejasnoće u vezi s programima i mjerama, korisnicima će od 24. do 28. marta 2025. godine biti na raspolaganju stručni saradnici FZZZ-a. Pozive je moguće upućivati isključivo od 8:00 do 10:00 sati te od 12:00 do 13:00 sati. Pregled brojeva telefona dostupan je na web portalu Zavoda. U slučaju tehničkih poteškoća prilikom apliciranja, dostupni su brojevi za tehničku podršku: 033/562-932, 033/562-960 i 033/562-913.