Otvorena multimedijalna izložba palestinske fotoreporterke Samar Abu Elouf u Sarajevu

Multimedijalna izložba “MY HOME” palestinske fotoreporterke Samar Abu Elouf otvorena je jučer na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u sklopu WARM Festivala.

Izložene fotografije prikazuju razaranja iz ratom zahvaćenog Pojasa Gaze, ali i patnju i dostojanstvo palestinskog naroda o čemu Abu Elouf nije bila u mogućnosti govoriti na otvorenju. ”Riječi nisu potrebne”, rekao je publici Damir Šagolj, direktor WARM Fondacije, koji je zamolio prisutne da samo pogledaju izložene fotografije i da će shvatiti da je govor suvišan.

Osim fotografija, na izložbi je prikazana i video izjava u kojoj se Abu Elouf obraća posjetiteljima i u kojoj ističe da je ovo njena prva izložba van Pojasa Gaze.

“Veoma sam sretna zbog ove izložbe i zbog toga što su moje fotografije izabrane da budu prikazane ovdje. Ovo je prvi put da imam izložbu van Pojasa Gaze. Počastvovana sam i veoma ponosna što vam mogu predstaviti svoje ratne fotografije i nadam se da one mogu pokazati mali dio o ratu i patnji naroda u Pojasu Gaze. Ove fotografije nisu došle samo iz kamere, nastale su sa puno emocija i osjećaja jedne fotoreportke iz Gaze”, rekla je Abu Elouf u videu.

Samar Abu Elouf je nagrađivana freelance fotoreporterka koja je izvještavala iz Gaze. Izvještavala je o životima žena i djece, kao i posljedicama rata i ratnih dešavanja u Gazi. Svoje izvještaje je dokumentovala i na društvenim mrežama.

Pojas Gaze je napustila u decembru prošle godine nakon što je uništen njen dom. Umjesto da nastavi izvještavati o ratu, kako je objasnila u videu, izabrala je sigurnost i zaštitu za svoju djecu.

“Biti siguran je nešto što ja ne znam opisati jer ne znam kakav je to osjećaj. Za mene je čudno ako nema ratnih aviona koji kruže po nebu i ne bombarduju ili ako se konstantno ne krećem kako bih pokrila događaje. Uvijek smo bili u pripravnosti za rad, čekajući da počne bombardovanje, sa spremnim kamerama. Veoma mi je teško pratiti vijesti i gledati fotografije izvana”, istakla je ona.

Iako je željela ostati u Gazi i izvještavati o ratnim dešavanjima, Abu Elouf govori da je razmišljala i o tome kako bi u slučaju da joj se nešto desi, nestao važan glas za Gazu. Po napuštanju Gaze suočila se, kako govori, sa novim konfliktom i traženjem novih poslovnih prilika.

Jedna od njenih želja je da napiše knjigu u kojoj bi ispričala kako su Gaza i njeni stanovnici živjeli prije rata. Kaže da bi joj u tome veoma korisno bilo 15-godišnje iskustvo fotoreporterke koja je tokom karijere upoznala mnogo različitih ljudi od sjevera do juga Pojasa Gaze.

Od 2010. godine Abu Elouf radi kao freelance fotoreporterka za Reuters, The New York Times i druge medijske kuće. U aprilu ove godine, dodijeljena joj je nagrada Anja Niedringhaus za hrabrost u fotonovinarstvu, koju dodjeljuje Međunarodna ženska medijska fondacija (IWMF) iz Washingtona. Nagrada joj je dodijeljena za portfolio, “Gaza Under Attack”, koji sadrži 12 fotografija koje je objavio New York Times.

“Željala sam uvijek biti na listi dobitnica te nagrade. Kada sam je dobila ove godine, nisam bila sretna onako kako sam zamišljala da ću biti zato što sam je dobila nakon veoma teškog i iscrpljujućeg novinarskog izvještavanja iz Pojasa Gaze. Ali sam sretna što je moje ime sada na listi hrabrih međunarodnih fotonovinarki“, kaže Abu Elouf.

Istakla je da joj je to veoma važno i zbog toga što je uvijek živjela u dominantno muškom društvu.

“Trenutno želim pokazati svoj rad kroz izložbe, govoreći o tome šta se dešava u Gazi i objavljivati fotografije koje sam napravila tokom rata”, poručila je Abu Elouf.

Dodala je i da je kamera učinila snažnom ženom i da će nastaviti raditi i fotografisati “do posljednjeg daha”.

Izložba fotografija “MY HOME” fotoreporterke Samar Abu Elouf čije su kustosice Laura Boushnak i Lejla Hodžić, a autor videa Džemil Hodžić, će na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu biti izložena do 14. jula.

WARM Festival je jedan od najznačajnijih međunarodnih festivala o savremenim konfliktima. Na festivalu učestvuju svjetski poznati novinari, književnici i umjetnici, poput Amire Hass, Davida Rieffa, Paule Bronstein i Newshe Tavakolian.

Danas će u 18:30 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina biti otvorena i multimedijalna izložba ukrajinskih umjetnika i novinara koja je nastala u Sarajevu kroz WARM Fondaciju “BOSNA:UKRAJINA Izvještavanje iz budućnosti”, čiji kustosi su Slaven Tolj i Lejla Hodžić.