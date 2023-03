Otvorene prijave za studentsku ligu UNWTO-a 2023 za Bosnu i Hercegovinu

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) udružili su se kako bi pokrenuli Studentsku ligu UNWTO-a 2023.

Izazov pod nazivom “Off the Beaten Track” ima za cilj stvoriti okruženje pogodno za umrežavanje, koje će omogućiti kulturne veze između studenata, vlada i poduzeća. Timovi studenata bit će zaduženi za izradu projekata, koji pokazuju kako turizam može doprinijeti ruralnom razvoju, boljem razumijevanju različitih kultura i njegovanju mira.

Prijave su otvorene za timove učenika i učenica srednjih turističkih škola od 14 do 18 godina starosti i studenata i studentica dodiplomskog studija turizma i ugostiteljstva do 25 godina starosti. Prijave su otvorene do 16. aprila.

Finalno natjecanje (Final4), čiji je domaćin UNDP BiH, planirano je za juni. Ovdje će se četiri najbolja tima iz svake kategorije natjecati za proglašenje pobjednika.

To najnovije izdanje Studentske lige UNWTO-a ponovno će imati za cilj nadahnuti i osnažiti mlade ljude pružajući im praktično iskustvo u turističkom sektoru kroz online sesije koje vode lokalni i međunarodni stručnjaci za turizam.

Izazovi će od njih zahtijevati da razviju i predstave kreativna i održiva rješenja za neke od najhitnijih izazova s kojima se sektor suočava.

Za to izdanje od studenata će se tražiti da se usredotoče na potporu održivom razvoju ruralnog turizma kroz ciljeve održivog razvoja (SDG) duž staza Via Dinarice u zemlji.

2023 UNWTO studentsku ligu za Bosnu i Hercegovinu organizira UNWTO, u okviru UNDP BiH projekta “Izgradnja odnosa za međukulturalni dijalog (BRIDGE)”, koji se provodi uz financijsku potporu Talijanske agencije za razvojnu suradnju (AICS) i u partnerstvu s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, saopćeno je iz UNDP BiH.