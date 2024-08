Otvoreno kino: Publika u Tuzli će moći pratiti filmove sa SFF -a

SRIJEDA 21.8.2024. Bingo Ljetno kino Tuzla / Bingo Open Air Cinema Tuzla 20:30 Open Air GYM Srđan Vuletić, 85 min

GYM Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Montenegro, Croatia, 2024, Colour, 85 min. Režija/ Director: Srđan Vuletić Uloge/Cast: Edin Avdagić, Dino Sarija, Dina Mušanović, Rijad Gvozden, Igor Skvarica, Adnan Omerović, Filip Radovanović, Faruk Hajdarević, Mirza Dervišić, Pavle Marković, Aneta Grabovac, Vanja Matović Riki je konobar u posrnuloj catering kompaniji. Njegov mizogini kolega i budući zet Ado želi spasiti firmu tako što će prebiti vrhunsku salastičarku Melisu, bivšu saradnicu i natjerati je da ponovo radi s njima. Svi uposleni odbace plan kao totalno glup i besmislen. Međutim, Ado je uporni divljak i njegove kolege znaju da on neće stati dok ne bude silom zaustavljen. Riki je razapet između osjećaja za pravdu i normi u kojima tolerišemo familiju i prijatelje bez obzira na to šta oni rade.