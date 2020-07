Pahor: Za mirnu evropsku budućnost BiH potrebna je hrabrost

Predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor u video obraćanju povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici poručio je da prošlost ne možemo promijeniti ali možemo promijeniti budućnost.

-Za budućnost Bosne i Hercegovine je ključna istina, a ne poricanje, poštovanje, a ne mržnja, dijalog, a ne svađanje. Nužni su oprost i poštovanje različitosti. Pomirenje nije akt prošlosti, to je zalog suživota i prijateljstva koji izlazi iz zajedničkog bola – istakao je.

Pahor je kazao da to ne znači zaboraviti sve loše što je bilo napravljeno, već da su empatija i želja za suživotom, prijateljstvom i mirom jači od tmurne prošlosti.

-Za mirnu evropsku budućnost Bosne i Hercegovine potrebna je hrabrost. Hrabrost je jedina koja može, uprkos strašne boli koja prati sjećanje na žrtve genocida, dovesti do oprosta, do pomirenja, do dijaloga i saradnje te sa malim a čvrstim koracima do ponovnog međusobnog povjerenja – naveo je Pahor uz poruku ‘Sretno Bosno i Hercegovino’!

(RTV Slon/Fena)