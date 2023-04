“Pametne kamere” uskoro na saobraćajnicama TK

20 tzv. “ pametnih kamera”, poput ove na magistralnom putu Tuzla – Orašje u gradu Srebrenik, do početka juna bit će postavljeno na strateškim saobraćajnicama u Tuzlanskom kantonu. Nadzorni sistem “Sparta” automatski će otkrivati ukradena, te vozila koja su predmet istrage.

“Alarmirat će policijske snage da u datom momentu, promptno postupe po toj informaciji. Ovaj sam sistem nije samo usmjeren na sigurnost saobraćaja. On hoće u tom dijelu doprinijeti,ali ima ima širi dijapazon mogućnosti i širi značaj za sigurnost” isiče Damir Hadžić, šef Odsjeka za koordinaciju i usmjeravanje Uprave policije MUP-a TK.

Sistem će biti uvezan i sa bazom podataka o ličnim podacima građana i prepoznavati neregistrovana vozila – za što će nesavjesni vozači plaćati od 100 do 400 KM. A kazne neće izbjeći ni vozači sa stranim registarskim oznakama.

Građani smatraju da su “pametne kamere” već odvano trebale biti na saobraćajnicama.

“Pozitivno, normalno pozitivno, jer svega na putevima i i svakakvih vozača i vozila neregistrovanih, tako da bi se trebala pojačati sisgurnost

“Dobro je trebalo je i prije, jer dešava se puno stvari nestaju vozila, tako da se ima sigurnosti za te stvari”

Pametne kamere u evropskim zemaljama godinama su svakodnevnica.

“ Kod nas u Hrvatskoj to odavno ima i što se tiče ispravnosti i što se tiče svega, to je prva liga vjerujte. To kod nas ima u svakoj većoj općini”

Ima i u našoj državi. Već šest godina u općinama sarajevskog kantona i Grada Sarajeva.

“Stacionarni uređaji su se pokazali i više nego korisni, policijskim službenicima u otkrivanju krivičnih djela, posebno krivičnih djela krađe vozila” kaže Mersiha Novalić,načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću Uprave policije MUP KS

Kamere ipak neće biti iznenađenje – vozčači će na njih biti upozoreni saobraćajnim znakovima.