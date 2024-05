Panel diskusija u Tuzli: Poručeno da kantoni imaju bitnu ulogu u procesu evropskih integracija

Kantoni imaju bitnu ulogu u procesu evropskih integracija, poručeno je to na panel diskusiji koja je održana u Tuzli. Predstavnici EU u našoj zemlji su istakli da je dosta toga urađeno, ali i da pred BiH predstoji još mnogo posla kako bi jednog dana bila punopravna članica Evropske porodice. Na panel diskusiji je predstavljeno i šta su to do sada uradile vlasti u TK kada je u pitanju evropski put, ali su predstavljeni i dalji zadaci koje trebaju izvršiti predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u našem kantonu.

„Kantoni imaju bitnu ulogu budući da kada se radi o prenošenju pravne tekovine EU u domaći sistem, radi se o cjelodržavnom prenošenju. Svi nivoi moraju da se usklade sa zakonodavstvom EU u ovom procesu i kada govorimo o nadležnostima, kantoni moraju da se usklade sa tim standardima i prenesu njih i pravne tekovine u svoje zakonodavstvo“, rekla je Aurelie Valtat, šefica za evropske integracije, Politički odjel EUSR

„Politički odnosi su takvi, prilično su kompleksni ali bitno je da guramo stvari naprijed. Ovo je velika prilika. Stojimo na raspologanju i želimo da pokažemo da smo u inicijativi evropskih intergacija i da ćemo mi sve raditi kada je TK u pitanju, da na tom putu i ostanemo“, rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.