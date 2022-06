Patrijarh Porfirije: Ne dozvolimo da nam drugi govore kako mi treba zajedno da živimo

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije jučer i danas bio je u posjeti Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj a povodom 140. godišnjice izgradnje i osveštenja Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Jutros je služio Svetu arhijerejsku liturgiju nakon koje se obratio pravoslavnim vjernicima i svim građanima.

Kazao je da je radostan jer je veliki broj vjernika došao u Tuzlu u sveti hram.

”Blagoslovljen sam i radostan, ispunjen radošću Duha Svetoga, ali i ljudskom radošću zbog vaše ljubavi, zbog toga što volite Boga, što volite svoju crkvu. Zbog toga što crkvom i kroz crkvu živite i u njoj nalazite smisao svog postooanja. Radostan sam što čuvate pravoslavnu vjeru, ali ne samo čuvate, nego i njome živite. Radostan sam i kao običan čovjek, što sam u ovom krajevima koji su predivni koje je Gospod sazdao da budu mjesto ljubavi, mjesto dobra. U ovom krajevima, krajevima bosanskim, jer to su krajevi u koje sam dolazio kao i dijete i isto kao i vaš vladika, vladika Fotije, ove krajeve imamo kao svoj rodni kraj. Naime roditelji naši, ovdje su rođeni, vaspitali se i ovdje odrasli”, naveo je patrijarh.

Ovdje žive veliki ljudi, blagoslovljeni ljudi, ljudima kojima je dobro na prvom mjestu, kojima je vrlina na prvom mjestu, kojima je drugi čovjek bližnji, na prvom mjestu, istakao je također patrijarh Porfirije.

Istakao je da zna da na ovim prostorima žive oni ljudiji kojima je važniji čovjek od profita, važnija je ljudska duša od uspjeha.

Govorio je o zajedništvu među građanima i dobru koje Bog želi od čovjeka. Istakao je da građanima na ovdašnjim prostorima ne trebaju ljudi sa Zapada nametati kako da se ponašaju i kako da zajedno žive. Jer, ovdašnji narod to već zna.

”Mi ovdje živimo isprepletani sa onima koji pripadaju drugim narodima i drugačije se mole Bogu, ali vjeruju u jednog Boga i također se trude da čuju šta to njima Bog govori. Mi živimo isprepletani s njima, upućeni smo jedni na druge, nerijetko i rodbinski isprepletani. Ali upravo ako nas išta od toga zbunjuje, stvara nam nedoumicu, tu je jevanđelje Hristova, tu je riječ Njegova, tu je vjera pravoslavna, da nas nauči i da to bude smjernica našeg života, da je Gospod stvorio svijet, sve ljude, i da su svi pozvani da budu braća. I da zakon po kome živimo je zakon ljubavi, za nas ne važi da cilj opravdava sredstva, jer to je zakon nekog drugog pogleda na svijet”, kazao je patrijarh.

Naveo je da dobro ne može biti dobro, ako se ne čini na dobar način.

”Mnogi danas sve one koji žive u BiH gledaju s visine i upućuju lekcije kako to treba živjeti zajedno. A kad odete u njihove krajeve, sva su vrata svakome zaključana. Roditelji u odnosu na svoju djecu potpuno su zatvoreni u sebe, a djeca odlaze od roditelja i nemaju nikakvu komunuikaciju s njima. A koje je prvi komšija ne znaju i ne poiznaju se. A mi dobro znamo, da malte ne, svakoga svako poznaje u svakom gradu, ali ne samo to, nego kad god se pruži prilika, pa i kad nema prilike, čeznu ljudi ovih prostora jedni za drugima, druže se, raduju se. Ovdje je porodica još uvijek svetin ja, ovdje je porodica sa onim što Bog zapovijeda, ovdje se zna ko su roditelji a ko djeca, zna se šta je ljubav između supružnika. Ovdje se čuje riječ Božija o tome ko je čovjek i šta je zajednica. Stoga, molim se Bogu i apelujem na sve vas, prije svega pravoslavne hrišćane koji ste došli sa svih strana, da ne dozvolimo da nam drugi govore kako mi treba zajedno da živimo, ili bolje reći da nam drugi nameću svoje koncepte, da nam oni kažu ko je nama bliži. To je isto apel i za braću muslimane, katolike i druge narode i pripadnike drugih vjera”, istakao je patrijarh Porfirije.