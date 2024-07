Pegasus iz Tuzle počinje letjeti u augustu, ove sedmice stiže još jedna avio kompanija

Drugi najveći avio prijevoznik u Turskoj od augusta stiže u Tuzlu. Riječ je o Pegasusu koji je i zvanično dobio odobrenje da uspostavi letove iz Tuzle prema Istanbulu. Linija za Istanbul će saobraćati jednom sedmično, a prvi let je zakazan za 3. august.

„Mi očekujemo da će danas, u ponedjeljak da krene prodaja, jer interes i nas i kompanije i putnika je da bude što prije, da prodaja bude bolja, što i jeste cilj letova. Ono što je bitno naglasiti, Pegasus leti na veliki broj destinacija, svi putnici koji se odluče letjeti sa Pegasusom, ne moraju letjeti samo u Istanbul, imaju odatle jako dobre konkecije sa drugim državama kao i sa Turskom“, rekao je Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Osim Pegasusa, nazire se početak saradnje sa još jednom avio kompanijom. Time bi se, smatra Halilčević, značajno trebalo popraviti stanje na Aerodromu.

„Mi očekujemo da će se ovih dana pojaviti još jedan avio prijevoznik, da leti s našeg Aerodroma i to bi se trebalo krunisati potpisivanjem ugovora. U pitanju su dugotrajni pregovori i očekujemo potpisivanje ugovora, ali osnovno načelo u avijaciji je da ništa nije završeno dok sve nije završeno“, rekao je Halilčević.

Nakon što bude uvedena linija za Istanbul, neki od putnika se nadaju da će nekada biti uspostavljeni i interkontinentalni letovi. Među njima je i Šemsa koja živi u Americi. U BiH dolazi rijetko, upravo zbog nedostatka linija.

„Ja sam inače rođena u Maglaju, a udata sam u Gornje Dubrave ovdje blizu, bilo bi jako zgodno da odem sa Aerodroma, a ne da putujem još nekih dva tri sata od Aerodroma do kuće. Puno bi naroda voljelo to, jer ja znam jako puno Tuzlaka koji su za to da se slijeće u Tuzlu, sigurno bi ekonomski jako puno pomoglo ovom Aerodromu”, kazala je Šemsa Malkić.

Iz menadžmenta tuzlanskog Aerodroma kažu da takve linije nisu rentabilne, ali da nije nemoguće da se uspostavi saradnja sa nekom avio kompanijom, ukoliko se pokaže da je interes veliki.

„Mi ćemo ovih dana potpisati Memorandum sa USAID turizmom i uraditi s njima istraživanje svih mogućih strateških destinacija sa jasnim pokazateljima dolazaka, broja putnika i da mi ubuduće, ako neko bude raspisivao javni poziv, da možemo ići sa jasnim pokazateljima“, kazao je Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

A do uspostavljanja novih, ono što se zna je da će Wizz air povećati broj postojećih avio linija. Tokom septembra sedmični letovi iz Memmingena za Tuzlu se povećavaju sa tri na pet letova, za Basel će se letjeti tri puta, dok će za Dortmund umjesto tri biti četiri leta sedmično.