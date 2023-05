Penzioneri u FBiH nezadovoljni novim povećanjem penzija od 3,9 posto

Dan prije svog odlaska, prethodna Vlada Federacije BiH donijela je odluku o novom povećanju penzija.

“Na završenoj sjednici donijeli smo najvažniju odluku, odluku o novom povećanju penzija za 3,9 posto. Radi se o vanrednom usklađivanju, jer smo redovno uskladili nekako na početku aprila” ,kazao je tada Fadil Novalić, bivši premijer FBiH.

Međutim, penzioneri nisu zadovoljni ovim povećanjem. Kažu niko se od nadležnih nije konsultovao s njima, niti je novo povećanje u skladu sa inflacijom i BDP-om.

“Bunimo se što je to 3,9 posto bez iznošenja zvanične informacije koliki je rast BDP-a, jer član 80. je regulisao da vanredno usklađivanje ide do rasta BDP-a, mi smatramo da je to više. Drugo nezadovoljni smo jer je Vlada rekla da to povećanje ide od 01.07. i da ide isplata 05.08., a u Zakonu je rečeno, ta odluka se donosi u mjesecu u kom treba da bude to vanredno usklađivanje i donijeli su tu odluku prije na tri mjeseca”, kazao je u izjavi za RTV Slon Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

A nisu penzioneri nezadovoljni samo ovim povećanjem. Koliko god da su im penzije povećane, opet su, kažu, niske u odnosu na troškove života. Mnogi zbog toga moraju i raditi kako bi preživjeli.

“Nemam šta pričat, teško je. Primam minimalnu penziju. Koliko god nije dovoljno, valja dat i djeci, djeca ne rade, daj unučadima. Hiljadu maraka da nam daju moglo bi nekako, prodajem ovdje domaće proizvode, luk i tako”, kaže nam Munira, penzionerka.

U sličnoj situaciji su i mnogi drugi penzioneri, naročito oni koji primaju minimalnu penziju. Nakon što plate režije i kupe lijekove ne ostane skoro ništa. Mnogi bi kažu, radili da su malo mlađi.

“Sad sam išla kupila lijekova, fali mi, dala 10 KM. Dali mi doktori lijek 45 KM, ja ga ne mogu kupit. Stubišta sam čistila skoro 15 godina, kopala, sijeno kupila, drva nosala. I danas dan ako me neko zovne ja moram bolesna ići da zaradim”, kaže penzionerka Nizama.

“Ostane mi jedno 100-150 kad platim račune, sad nema grijanja bit će malo više pa eto čuvam ako se bude živo. – Koliko imate godina? Šta misliš? – Pa, 78. Nije, devedeseta, da je 70 ja bi radila”, priča nam penzionerka Darinka.

Svjesni teškog položaja, predstavnici Saveza udruženja penzionera će prema Vladi uputiti nekoliko zahtjeva, s nadom da će nova vlast imati sluha za njihove probleme. Nadaju se i da će Vlada ponovno odlučivati o vanrednom povećanju penzija.

“Mi smo tražili odministra da preispitaju tu odluku, da vide finansijske mogućnosti i da ide vanredno usklađivanje od 01. juna tako da bi penzioneri dobili isplatu 05. jula vanredno usklađenih penzija. Predložili smo da sjednemo, smatramo da ima para, budžeti su puni inflacija je učinila svoje i obnovili smo raniji zahtjev da sve penzije povećavamo za 10 posto”, ističe Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

A nove informacije o svojim zahtjevima penzioneri očekuju već sutra s obzirom da će se predstavnici udruženja okupiti u Sarajevu na Izvještajnoj Skupštini na koju su pozvali i resornog federalnog ministra.