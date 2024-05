Rukometni derbi Slobode i Izviđača u Mejdanu

Rukometni klubovi Sloboda i Izviđač sastaju se u subotu, 4. maja u Mejdanu u 20 sati.

Sloboda, domaćin ovog susreta, zauzima petu poziciju na tabeli i bori se za mjesto koje vodi u evropska takmičenja naredne sezone. S druge strane, aktuelni prvak Izviđač dolazi u Tuzlu s ambicijom da nastavi svoj uspešan niz u ligi.

„Vrlo važna utakmica za nas, znamo ko nam dolazi, znamo da su već obezbijedili titulu šampiona što svakako predstavlja jedan dodatni motiv da pokažemo koliko možemo. Nadam se da ćemo biti na visini zadatka. Ono što je također vrlo važno jeste da mi i dalje matematički imamo šansu da obezbijedimo Evropu i to će svakako biti dodatni podstrek za sutrašnji duel. Spremali smo se kao i inače, oni su malo više rotirali nakon što su obezbijedili titulu, pružali su šansu nekim drugim momcima. Očekujem da će sutra biti u punom sastavu, sa igračima koji su im najbolji, da će igrati maksimalno. U ovoj sezoni pokazalo se da su protiv nas sve ekipe ovdje igrale i više nego maksimalno. Radujemo se ovoj utakmici, polako se bliži kraj i vrlo je važno da završimo ove dvije utakmice na najbolji mogući način. Nadam se da će i publika, koju ovim putem pozivam, moći uživati u lijepom rukometu“, rekao je Mirko Mikić, šef Stručnog štaba RK Sloboda.

Što se tiče kadrovskih problema, Muharem Milkunić se vraća u ekipu, kao i Ante Dragičević. Upitan je Renato Čajić zbog povrede u utakmici protiv Gračanice.

„Izviđač je trenutno najbolja ekipa u našoj zemlji, ali mi ćemo igrati na pobjedu. Još uvijek imamo za šta da igramo. Moramo pobijediti ove dvije zadnje utakmici kako bismo obezbijedili klubu i ekipi Evropu iduće godine. To je svakako naš cilj. Dolazi nam jedna jaka ekipa, mi smo se spremili i dat ćemo sve od sebe. Oni ove sezone imaju samo jedan poraz, čini mi se, a mi ćemo im pokušati nanijeti drugi da pokažemo da se i dalje mi pitamo u Mejdanu. Zaredale su se neke derbi utakmice na domaćem terenu tako da je raspored bio malo teži za nas, nismo baš najbolje to odigrali, dok smo neke druge utakmice igrali kvalitetnije. Znam da mi imamo kvalitet i nadam se da ćemo to u subotu u 20 sati i pokazati“, kazao je Enes Skopljak, rukometaš Crveno-crnih.

Očekuje se da će utakmica biti ispunjena brzim akcijama, preciznim šutevima i taktičkim nadmudrivanjem.