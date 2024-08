Penzioneri u TK: Odluka o subvenciji računa za struju neprovodiva

Već teško materijalno stanje penzionera dodatno je otežalo poskupljenje električne energije. Odluka Vlade Federacije BiH o subvenciji računa za struju nije naišla na odobravanje kod ove kategorije stanovništva. Sredinom augusta predstavnici penzionera u Federaciji će federalnoj Vladi i Parlamentu predati rezultate peticije koju penzioneri trenutno potpisuju, a u kojoj traže povećanje penzija za 3,5 posto.

Pravo na subvenciju ostvaruju penzioneri sa najnižom penzijom, a čija mjesečna potrošnja električne energije ne prelazi 268 kilovatsati mjesečno.

„Odluka je u najmanju ruku čudna, smatramo da je neprovodiva jer kako će Vlada iz dobiti Elektroprivrede da vrši subvenciju računa penzionera kada je Elektroprivreda u gubitku. Znači nema dobiti. Tako da mi mislimo da je ta odluka neprovodiva, a drugo ta odluka neće imati nikakav finansijski efekat da pomogne penzionerima“, izjavio je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

Provodiva ili ne, odlukom o subvenciji nisu zadovoljni ni penzioneri sa zagarantovanom penzijom. Smatraju da bi se olakšice trebale primjenjivati i na druge kategorije, a ne samo na najugroženije.

„Uvijek se daje onim sa najnižim penzijama što je sasvim uredu jer oni imaju niža primanja, ali šta dalje, od tih najnižih njih je najviše odatle do hiljade koji imaju penziju, a nema nikakve subvencije. To se ponavlja svaki mjesec, samo najnižim, sve druge subvencije pripadaju najnižim, a niko ne komentariše ovaj dio ljudi kojih ima veliki broj, a mala razlika to je po 100 maraka razlike od najniže penzije“, kazala je Senka Šabanović.

Svima je već jasno da će poskupljenje struje izazvati lanac poskupljenja. Cijene svakodnevno rastu, a primanja građana ostaju ista. Najugroženiji su ponovo penzioneri, stoga poručuju da neće mirovati dok Vlada ne ponudi konkretno i efikasno rješenje za ovaj problem.

„Svi penzioneri potpisuju peticiju koju ćemo dostaviti Vladi Federacije i oba doma Parlamenta gdje tražimo hitnu izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji će omogućiti vanredno povećanje ili usklađivanje penzija i koji će omogućiti redovno usklađivanje penzija sa rastom plata i rastom potrošačke korpe“, objašnjava Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

Senka s početka ove priče je jedna od potpisnica peticije, međutim nije optimistična.

„To je sve u redu što se predlaže, ali hoće li to proći? Vi znate kako to ide parlamentarno, mora proći kroz sve pa da bude usvojeno“, govori Senka Šabanović.

Ukoliko zahtjevi penzionera ne budu prihvaćeni, Halilović ističe da su spremni na proteste. U tom slučaju početkom septembra održali bi proteste upozorenja, a ukoliko se situacija ne promijeni uslijedit će masovni protesti ispred zgrade Vlade i oba doma Parlamenta.