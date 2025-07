Na jednog zaposlenog dva penzionera: Upozorenje na sve dublju krizu penzionog sistema u FBiH

Penzioni sistem Federacije Bosne i Hercegovine suočava se s ozbiljnim izazovima – trenutno na svakog novog zaposlenog dolaze čak dva nova penzionera, pokazali su najnoviji podaci koji će biti razmatrani na sjednici Parlamenta FBiH 23. jula.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić pojasnio je da, iako ukupan omjer još uvijek ide blago u korist zaposlenih (1:1,19), trendovi su alarmantni. U odnosu na 2018. godinu, broj zaposlenih jeste porastao za nešto više od 21.000, ali broj penzionera je porastao dvostruko brže – za više od 41.000. To znači da se tržište rada ne razvija dovoljnom dinamikom da bi održalo sistem.

„Na svakog novog zaposlenog u FBiH dolaze dva penzionera. To nije problem sam po sebi – prirodno je da broj penzionera raste – problem je što ne raste broj zaposlenih. Čak imamo i pad zaposlenosti – 4.397 manje zaposlenih u odnosu na kraj 2024. godine“, upozorava Čavalić u razgovoru za Klix.

Ovakav omjer ozbiljno prijeti održivosti sistema, jer se penzije isplaćuju iz doprinosa trenutno zaposlenih. Zbog toga su i iznosi penzija ostali na niskom nivou – od 2018. do danas prosječna penzija porasla je svega 253 KM, a realno, kada se uračuna inflacija, to je i manje.

Analitičari smatraju da bi jedan od prvih koraka trebalo biti usvajanje nove formule za usklađivanje penzija. Umjesto sadašnjeg modela, preporučuje se uključivanje rasta prosječne plate i samo onih troškova koji najviše pogađaju penzionere – kao što su hrana, zdravstvo i komunalne usluge. Usklađivanje penzija moglo bi se raditi dva puta godišnje, kako bi se sistem bolje prilagodio stvarnim ekonomskim uslovima.

Dugoročno, neophodna je šira reforma PIO sistema. Prijedlog uključuje jačanje finansiranja iz indirektnih poreza, kao i aktivaciju građanske štednje kroz uvođenje drugog i trećeg stuba osiguranja, što bi dodatno rasteretilo budžet i donijelo veću sigurnost za buduće penzionere.

„Bez snažnog rasta zaposlenosti, sve reforme ostaju nedovoljne. Nama ne treba minus od 4.000 radnika, nego plus od 50.000 do 100.000 novih zaposlenih. To je jedini pravi garant stabilnog i pravednog penzionog sistema“, zaključio je Čavalić.

Podsjetimo, penzioneri već godinama zahtijevaju izmjene Zakona o PIO, tražeći pravedniju raspodjelu i veću sigurnost svojih primanja. Najnoviji podaci samo potvrđuju da je vrijeme za konkretne poteze – jer penzioneri su, kako navodi Čavalić, „trenutno najviše oštećena društvena kategorija u Federaciji BiH“.