Penzioneri uputili spisak zahtjeva prema Vladi FBiH

Skupština Saveza udruženja penzionera Zeničko-dobojskog kantona dopunila je, na svom današnjem zasjedanju u Zenici, spisak zahtjeva prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a koje će Savez udruženja penzionera FBiH razmatrati na zasjedanju prekosutra u Sarajevu.

Sjednici su, kao gosti, prisustvovali i predsjednik Saveza udruženja penzionera Redžo Mehić te Kenan Spahić, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike.

– Naš je zahtjev izmjena Zakona o penziono-mirovinskom osiguranju FBiH, to jeste članova 79., 80., 140. i 147., koji su vezani za redovno i vanredno usklađivanje penzija. Moramo lobirati i uslovljavati na izmjeni ova četiri člana zakona, kako bismo do kraja godine mogli imati vanredno povećanje penzija. Ne mogli, nego moramo – inače penzioneri ne mogu živjeti. Također, nismo odustali od zahtjeva povećanja od 10 posto na decembarsku penziju 2023. godine. Dakle, dobili smo 6,5 posto i duguju nam još 3,5 posto – plus što ćemo tražiti vanredno uvećanje. Ukoliko se to ne dogodi, tražimo za ublažavanje ovog udara isplatu jednokratne pomoći- kazao je predsjednik SUP ZDK-a Mustafa Trakić.

On je istakao kako će cilj ovih zakonskih izmjena biti da se najniže penzije ubuduće povećavaju s rastom prosječne plaće u FBiH i rastom potrošačke korpe.

Kada je rađen aktuelni zakon 2018. godine, podsjetio je, prosječna plaća u FBiH bila je 860, a sada je ona 1.360 KM, dok je prosječna penzija 680 KM.

– Mi smo tada tražili da najniža penzija iznosi barem 60 posto prosječne plaće u FBiH. Što vidite da to nije ni 50 posto. Zbog toga smo tražili izmjene zakona – kazao je Trakić.

Do usvajanja ovih izmjena, kazao je, traže isplatu jednokratne pomoći. Tako za penzionere koji primaju do 1.000 KM, pomoć bi trebala iznositi 200, a za penzije više od 1.000 KM mjesečne penzije pomoć bi trebala iznositi 100 KM.

Ukoliko se to ne dogodi do kraja šestog mjeseca, najavio je, nekoliko stotina penzionera protestirat će pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu, a ukoliko se njihovim zahtjevima ne udovolji do septembra ove godine, neposredno pred izbore planiraju organizirati masovne proteste i u drugim gradovima u FBiH.

– Svjedočite da položaj penzionera nije sjajan, odnosno daleko od toga da je sjajan. Naime, penzionere u FBiH danas muče tri osnovna problema – iznos penzije, socijalna i zdravstvena zaštita. Ako poredite šta je važnije, s obzirom na životnu dob i zdravstveno stanje, važnija je zdravstvena zaštita – kazao je Mehić.

Problem je što je, kako je napomenuo, u međugeneracijskom modelu isplate penzija, nepovoljan omjer zaposlenih i penzionera pa sada u FBiH penziju zarađuje tek 1,2 radnika.

Svjetske norme ukazuju da bi trebalo barem tri radnika da zarađuju penzije, kako bi one bile dostojne.

– Nominalno, to je i manje od toga. Imajući na umu da puno poslodavaca za sve svoje zaposlenike ne uplaćuju doprinose za zdravstvo i PIO/MIO – kazao je Mehić.

Penzioneri su, istakao je, očekivali mnogo veće usklađivanje penzija od ovogodišnjih 6,55 posto.

– Mi smo razgovarali s Vladom FBiH i rekli smo Vladi: zakonski-pravno, vi ste uradili svoje. Međutim, nismo riješili problem. Ostao je i dalje problem niskih penzija, a cijene troškova i dalje rastu. Zato je Upravni odbor, na zadnjoj sjednici koju je održao, zaključio da našoj Skupštini, čija će sjednica biti održana prekosutra, predloži konkretne mjere, na koji način i kako pomoći penzionerima – kazao je Mehić.

Prvi će zahtjev, kazao je, biti da se izvrše izmjene i dopune Zakona o PIO-u, kojim će biti liberalizovani uslovi za isplatu većih penzija.

Pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Kenan Spahić istakao je kako je došao da, uime Vlade FBiH i resornog ministarstva, podrži rad Skupštine SUP-a ZDK.

– Penzioneri imaju određene zahtjeve, ali u svakom slučaju u ovom momentu – niti u ime resornog ministarstva niti u ime Vlade FBiH, ne mogu da se konačno opredijelim s njima. Zahtjevi su legitimni, a na nama je da s ovom bitnom populacijom radimo na njihovom rješavanju. Hoćemo li u tome uspjeti, vrijeme će pokazati – kazao je Spahić.

Nezahvalno je dodao je, u ovom trenutku prognozirati i da li će te kada bi moglo doći do izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO-u prema želji penzionerskih udruženja, pogotovo što njihov zahtjev, kazao je, nije dobro pravno ni formulisan, ali da će bez sumnje nastaviti razgovarati te tražiti zajednička rješenja.